Dischi, giocattoli, abiti vintage, libri e tanto altro: al Parco San Giacomo arrivano le "Soffitte in piazza"

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. È in programma sabato 23 settembre al parco San Giacomo in quindi circoscrizione l’iniziativa "Soffitte in piazza", i mercatini dell’usato nei quartieri organizzati dal Comune di Verona con il supporto delle associazioni DBA-Anemia Diamond Blackfan Italia ODV e Storie Creative.

Anche quest’anno privati e associazioni senza scopo di lucro, potranno dare nuova vita ai propri oggetti attraverso scambi, baratti o vendite. L’iniziativa infatti ha come obiettivo quello di «sensibilizzare al riuso evitando lo spreco in un periodo storico nel quale è sempre più fondamentale avere una coscienza ecologica e sostenibile».

Chiunque può partecipare come espositore, l’iscrizione è obbligatoria e gratuita collegandosi al sito Dba Italia Odv, https://amici.fondazionedba. org/soffitte-in-piazza/. Per informazioni è possibile consultare anche il sito www.comune.verona.it cercando poi "Soffitte in piazza".

L’iniziativa è stata presentata lunedì mattina dal presidente della quinta circoscrizione Raimondo Dilara: «Uno spazio e una vetrina nel quartiere in cui gli espositori potranno vendere o barattare usati di modesto valore», ha detto il presidente Dilara. Il prossimo e ultimo appuntamento con "Soffitte in piazza" edizione 2023 sarà il 7 ottobre nella settima circoscrizione, in piazza Frugose alla Parrocchia Beato Carlo Steeb a San Michele Extra.