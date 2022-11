Partiti i preparativi: stanno per tornare i Mercatini di Natale a Verona

La Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il Cielo Stellato: anche quest’anno i Mercatini di Natale animeranno il centro della città nel corso delle festività.

Dal 18 novembre fino al 26 dicembre le tante attrazioni verranno allestite in vie e piazze ad eccezione, novità di questa edizione, dei ponti Pietra e di Castelvecchio. Una decisione condivisa tra Comune di Verona, Soprintendenza, il Comitato per Verona e i rappresentanti dei commercianti, per preservare i monumenti così come lasciare liberi due importanti vie di ingresso ed uscita per i tanti visitatori previsti.

Mercoledì sono iniziate le operazioni di allestimento nelle aree coinvolte che, nello specifico sono: Piazza dei Signori, via della Costa, Cortile Mercato vecchio, Cortile del Tribunale, Piazza Viviani, Piazza Sacco e Vanzetti.

Come stabilito, saranno 80 i banchi di vendita e somministrazione di alimenti, compresi quelli con prodotti della tradizione tedesca e tirolese, il 18.5% rispetto al totale.

Anche quest’anno sarà allestita la pista del ghiaccio in piazza Sacco e Vanzetti all’Arsenale, attrazione che rimarrà in funzione fino a febbraio in occasione dell’evento Verona in Love.

I Mercatini non saranno solamente un evento circoscritto alla città, perché anche i quartieri ospiteranno eventi simili di durata giornaliera. Tutte iniziative che l’Amministrazione promuove per una politica di coinvolgimento del territorio comunale al di fuori delle mura cittadine. Un grande gioco di squadra che vedrà impegnati anche la polizia locale, Amia, AMT3 e Atv per assicurare sicurezza, servizi di mantenimento del decoro urbano e trasporto pubblico.