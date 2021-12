I mercatini di Natale delle Circoscrizioni: in piazza Brà il brindisi per festeggiare il successo dell'iniziativa

I mercatini natalizi nelle Circoscrizioni di Verona chiudono a quota 7 mila presenze. Tanti sono infatti sono i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Comune per portare la magia del Natale nei quartieri. Il progetto, organizzato dalla Pro Loco di Verona e dal Comitato per Verona, ha coinvolto una decina di associazioni del territorio e 35 stand enogastronomici e artigianali.

Tante le attività proposte attorno alle casette natalizie da fine novembre, tra cui giostre e spettacoli per la gioia di bambini e famiglie, allietati da canti natalizi e dalla presenza di Babbo Natale.

Per il rush finale, l’iniziativa si è spostata in piazza Bra, tra il liston e l’Arena. È qui che ha fatto tappa il grande truck natalizio che per tutta la giornata trasmetterà musica a tema e proporrà momenti di intrattenimento per i più piccoli. Oltre a Babbo Natale, presenti anche le mascotte che hanno seguito tutta l'iniziativa, quelle dei parchi divertimento del lago e della funivia di Malcesine. Un’occasione anche per uno scambio di auguri con i cittadini e turisti di passaggio.

A fare il primo brindisi, il sindaco Federico Sboarina insieme all’assessore alle Attività economiche Nicolò Zavarise, il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi e il consigliere regionale Enrico Corsi.

«Obiettivo raggiunto – ha sottolineato Zavarise -. Da sempre abbiamo cercato di diffondere i Mercatini di Natale anche nei nostri quartieri, che necessitano di un’attenzione importante. Il bilancio dell’iniziativa è più che positivo, i cittadini hanno apprezzato la possibilità di poter vivere l’atmosfera del Natale anche nel proprio quartiere, in totale sicurezza, grazie ad un grande gioco di squadra da parte di tutte le realtà coinvolte. La volontà è di far proseguire l'iniziativa anche nei prossimi anni. Tante sono le realtà che hanno investito in questo progetto, a dimostrazione della bontà della proposta».