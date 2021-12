Folla di visitatori in centro storico a Verona per i mercatini di Natale e Santa Lucia

Grande folla di visitatori a Verona in occasione dei mercatii di Natale che per questo weekend sono accompagnati anche dai banchetti di Santa Lucia in piazza Bra. I turisti nella giornata odierna, sabato 11 dicembre, hanno letteralmente invaso la città: lunghe code per l'accesso ai mercatini in piazza Erbe, anche per la necessità di contingentare gli ingressi in conformità con la normativa anti Covid.

I parcheggi disponibili in centro sono ben presto andati esauriti nel corso del pomeriggio. Gli agenti della polizia hanno indicato quale alternativa la possibilità di utilizzare il parcheggio della Genovesa che, come ricordato già ieri, anche per questo fine settimana sarà gratuito con la possibilità poi di raggiungere il centro storico grazie alle navette altrettanto gratuite. Altra possibilità per i visitatori in arrivo a Verona nel weekend è quella di utilizzare i parcheggi a disposizione in Fiera.