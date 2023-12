Tumore della prostata, riconoscimento per l'urologia del Magalini

Al concorso Best Practice 2023, istituito da Fondazione Onda, menzione speciale per il reparto di urologia dell'ospedale Magalini di Villafranca diretto dal dottor Giuseppe Pecoraro «per l'impegno e l'attenzione nella gestione delle complicanze funzionali post operatorie del tumore della prostata».

Il riconoscimento è arrivato nel primo concorso Best Practice che la Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) promuove nell’ambito del "Bollino Azzurro", riservato alla salute maschile.

Dal 2005 la fondazione con sede a Milano promuove un approccio alla salute orientato al genere e con con questo concorso ha conferito i riconoscimenti alle migliori strutture ospedaliere che si sono distinte per l’approccio all’avanguardia e interdisciplinare nella gestione delle complicanze funzionali post trattamento per tumore della prostata.

«Questa menzione ribadisce l’impegno e l’attenzione dei professionisti della nostra azienda nella gestione delle complicanze funzionali post operatorie del tumore della prostata - ha commentato il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi - È un riconoscimento che gli urologi del Magalini condividono con tutti i colleghi che lavorano all'ospedale di Villafranca e che partecipano a vario titolo alla buona riuscita di questi trattamenti».

Sono circa 564.000 gli italiani con pregressa diagnosi di tumore della prostata, la neoplasia più frequente nella popolazione maschile, che rappresenta oltre il 19,8% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini. In Italia ogni anno vengono diagnosticati 37mila nuovi casi di tumori alla prostata. Di questi circa 20mila vengono sottoposti a trattamento radicale chirurgico, ossia con l'asportazione della prostata; un trattamento che viene eseguito in laparoscopia o con assistenza robotica.

Anche con le metodiche chirurgiche più innovative, la prostatectomia radicale porta a due importanti conseguenze funzionali: l’incontinenza urinaria (in circa il 10% dei casi) e, con maggior frequenza, la disfunzione erettile. Quest’ultima arriva fino al 80% dei casi, qualora non venga applicata la tecnica chirurgica che permette di asportare la prostata risparmiando i fasci di nervi responsabili dell’erezione. Conseguenze invalidanti che hanno un impatto negativo sulla qualità di vita, arrivando in alcuni pazienti alla perdita della vita sociale e a sindrome depressiva.

«Negli ultimi venti anni, da quando la valutazione della qualità di vita cammina di pari passo con l’obiettivo della guarigione dal tumore, si è cercato di trovare soluzioni ai problemi consequenziali - ha spiegato il dottor Giuseppe Pecoraro, direttore dell'urologia di Villafranca - Perché sia per l’incontinenza urinaria che per il deficit erettile le soluzioni ci sono. Noi ci siamo distinti intanto adottando percorsi diagnostici terapeutici assistenziali in cui sono coinvolti, tra le altre figure professionali, sia fisiatri che neurologi e psicologi. Per l’incontinenza urinaria, oltre al trattamento fisioterapico pre e post operatorio, adottiamo trattamenti mini-invasivi oppure, nei casi più gravi, l'impianto dello sfintere artificiale. Con questi approcci siamo in grado di poter risolvere qualunque tipo di incontinenza da deficit sfinterico. Per prevenire la disfunzione erettile eseguiamo la prostatectomia risparmiando i nervi, laddove indicato. Aggiungiamo a ciò la riabilitazione andrologica precoce con terapia con farmaci per bocca o per infusione diretta. Nei casi che non rispondono a queste terapie, proponiamo il posizionamento della protesi peniena. Anche la disfunzione erettile può essere quindi corretta. Ciò può aiutare ancora meglio il percorso di guarigione della malattia tumorale. Studi recenti infatti sottolineano come uno stato psicologico positivo sia propedeutico in tal senso».