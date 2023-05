Fischio d'inizio al Memorial Bombonato: sport e solidarietà uniti per provare a fare la differenza

Il Covid lo aveva costretto a due anni di stop forzato, ma già nel 2022 era tornato con il suo connubio tra sport e solidarietà. Si tratta del Memorial Bombonato, la cui ottava edizione prende il via la sera di lunedì 29 maggio agli impianti sportivi di Sommacampagna, per poi concludersi con la serata finale fissata per sabato 17 giugno.

Un torneo di calcio a 5 che vede la partecipazione di 16 squadre per un totale di un centinaio di ragazzi dai 18 anni su. Tre partite a sera, dal lunedì al giovedì, per due settimane, poi, conclusa la fase a gironi, via a quella ad eliminazione diretta nella terza ed ultima settimana. Match che potranno essere seguiti dai visitatori sugli spalti dedicati al campo di calcio a 5, inoltre a loro disposizione ci saranno gli stand enogastronomici grazie alla oramai consolidata collaborazione con il Faccio's Bar. Una festa con dj set seguirà poi alla finalissima e alle premiazioni, per una chiusura con il botto.

Come detto però, non si tratta solamente di sport. Il torneo viene organizzato dall'associazione no-profit Alibi 2puntozero, in collaborazione con Abeo, Associazione bambino emopatico oncologico onlus e porta il nome di Nicola Bombonato, un ragazzo del paese cui troppo presto familiari e amici hanno dovuto dire "addio" a causa di una terribile malattia. Il torneo dunque si pone l'obiettivo di dare un aiuto concreto alla ricerca scientifica, devolvendo il ricavato al quale possono contribuire gli stessi spettatori tramite gli stand.

«Ogni anno è un successo e anche per questa edizione ci attendiamo una grande partecipazione di squadra e pubblico - ha spiegato Federico Gasparini portavoce del gruppo promotore dell’evento. - Per noi è un momento particolare, oltre a divertirci e giocare a calcio come abbiamo sempre fatto insieme all'amico Nicola, stiamo insieme e raccogliamo fondi per ABEO, l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico di Verona. Attraverso lo sport e il sano divertimento lanciamo un messaggio di sensibilizzazione a tutti i ragazzi e le persone che vi hanno partecipato».