A Verona quasi 3.500 Babbi Natale hanno corso la Melegatti Christmas Run

La Melegatti Christmas Run ha scaldato Verona con quasi 3.500 Babbi Natale che questa mattina, 19 dicembre, hanno invaso le vie del centro. Un fiume bianco e rosso in cui hanno nuotato anche alcuni dipendenti della Melegatti vestiti di blu.

Una tradizione, quella della Melegatti Christmas Run Verona, che è tornata in città dopo l’edizione solo virtuale del 2020. Quest’anno hanno potuto prendere il via solo i partecipanti in possesso del Green Pass e in ogni situazione, partenza o arrivo, sono state comunque mantenute le misure di sicurezza sanitarie previste.

Nebbia e freddo non hanno bloccato l’entusiasmo di tanti runner, ma anche di tante famiglie, con bambini e cani al seguito, che dalle 9 hanno camminato o corso per 5 o 10 chilometri, partendo e arrivando in Piazza Bra. A dare il via ufficiale, con la neve finta sparata dai cannoni a creare una magica atmosfera natalizia, l'assessore allo sport Filippo Rando. «È sempre un'emozione veder sfilare migliaia di Babbi Natale festanti, di ogni età e di ogni velocità - ha detto Rando - L'applauso è tutto per loro, perché hanno deciso di fare qualche chilometro di corsa, pensando al benessere e allo scambiarsi gli auguri in maniera sicura e disciplinata. È stata una bella festa».

«Con la Melegatti Christmas Run Verona andiamo a concludere un anno di rilancio per il podismo veronese e per il turismo sportivo in città - ha fatto sapere Stefano Stanzial, presidente di Gaac 2007 Verona Marathon - Al 15 gennaio scorso, dopo aver saltato due eventi su tre nel 2020, in pieno lockdown abbiamo capito che avremmo potuto organizzare i nostri eventi in totale sicurezza e rispettando tutti i regolamenti, sia governativi che della Federazione di atletica leggera. Così il 13 giugno con gli hashtag ufficiali #veronatornaacorrere e #oratoccaate, abbiamo organizzato la Giulietta&Romeo Half Marathon, che in genere si svolge nel periodo di San Valentino. Poi ancora il 20 novembre abbiamo organizzato la maratona di Verona e oggi infine la corsa dei Babbo Natale. Ora speriamo bene per il 2022 dove vogliamo fare grandi cose con questi tre eventi, due di forte richiamo internazionale e uno di grande tradizione della città. Tutti e tre generano in città un indotto economico, generato dal turismo dei runner, di diversi milioni di euro. Grazie a questa amministrazione comunale, agli uomini della polizia municipale e grazie a diverse aziende sponsor del territorio che ci sostengono tutto questo è possibile».