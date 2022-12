Attesi quattromila "Babbi Natale" a Verona per la Melegatti Christmas Run. Assessora Ceni: «È bello sognare in grande»

È stata presentata stamattina presso la Sala Arazzi del Comune di Verona alla presenza dell’assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni e del Presidente di Gaac 2007 Verona Marathon Asd Stefano Stanzial la Melegatti Verona Christmas Run che si terrà questa domenica 18 dicembre con partenza alle ore 9.30. Ben quattromila gli iscritti, rigorosamente vestiti da Babbo Natale, per la manifestazione, organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd che si pone l’obiettivo di trasformare una corsa o camminata di 5 o 10 km in un’occasione per vivere un momento di aggregazione, sport e benessere, convivialità e scambiarsi gli auguri per le imminenti festività natalizie. Importante anche l’aspetto solidale con parte del ricavato che sarà devoluto a RoadRunnerHeart come avvenuto per la Verona Marathon di un mese fa.

L'assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni commenta: «Grazie a Gaac 2007 Veronamarathon ASD per aver organizzato questa iniziativa che non è nuova per la città di Verona. Domenica le strade di Verona saranno invase pacificamente, sarà bellissimo vedere la città colorata di entusiasmo. Sono presente come assessora alle Politiche sociali perché l’aspetto importante è che parte del ricavato va a beneficio di persone che ne hanno bisogno, in questo caso per l’acquisto di una protesi da dare ad una ragazza o un ragazzo in modo che possa tornare a correre. I fondi raccolti saranno donati a RoadRunnerHeart, un’associazione impegnata nella realizzazione di protesi per la pratica dell’atletica leggera, destinate ad amputati. Sognare in grande è bello ma grazie a Gaac 2007 Veronamarathon ASD l’obiettivo sarà raggiungibile. Mi auguro che sia una bella giornata, aspettiamo domenica con gioia».

Stefano Stanzial, presidente di Gaac 2007 Verona Marathon Asd, ha aggiunto: «Grazie all’Assessora Ceni e a tutta l’amministrazione comunale per essere sempre presenti. La Melegatti Verona Christmas Run si svolge ormai da un decennio e negli anni si è ritagliata il suo spazio nella comunità di Verona per festeggiare insieme il Natale. Quest’anno abbiamo deciso di destinare i fondi che raccoglieremo all’associazione RoadRunnerHeart per dare un nuovo impulso a ragazzi amputati che vogliano intraprendere la pratica dell’atletica leggera. Come Veronamarathon teniamo molto a questo progetto, la nostra volontà è quella di proseguire e creare una squadra che magari possa partecipare a manifestazioni sportive e, tramite la Fondazione Bentegodi, reclutare partecipanti con l’obiettivo di portarli alle Paralimpiadi. Nei prossimi giorni incontrerò il delegato Cip per Verona Rolando Fortini e il Presidente Regionale Ruggero Vilnai per capire insieme come intraprendere questa strada. In accordo con la Polizia Locale, per l’evento di domenica 18 impegneremo le strade che impattano di più sulla viabilità nelle prime fasi in modo da liberarle subito, poi il fiume di “Babbi” invaderà il centro storico. Finalmente la pandemia sta lasciando il posto alla normalità, il meteo sarà favorevole e quindi vi aspettiamo numerosi».

La manager della Felicità Fiege, Antonella Gentile, ha poi ribadito: «È un piacere rinnovare il supporto a questa manifestazione, lo facciamo per promuovere attività che mirino al benessere dei nostri dipendenti e delle loro famiglie al di fuori del lavoro. Crediamo che sia importante partecipare ad eventi gioiosi, come la Melegatti Verona Christmas Run e, allo stesso tempo, contribuire ad un nobile progetto solidale, celebrando insieme la nostra città. Siamo molto grati ai dipendenti che ci hanno fatto conoscere questa manifestazione e che parteciperanno con la maglietta FIEGE e vogliamo sensibilizzare quanti non si siano ancora iscritti a partecipare».

La solidarietà

Gaac 2007 Veronamarathon Asd da sempre crede che sport e solidarietà debbano camminare, anzi correre, insieme e negli anni continua è stata l’attenzione nei confronti dei più deboli con sviluppo di diversi progetti solidali e con diversi charity partner. Per la Melegatti Verona Christmas Run vi sarà una continuità rispetto alla Verona Marathon di un mese fa. Parte del ricavato andrà quindi ancora a favore di RoadRunnerHeart, associazione no profit nata dall’impegno di Daniele Bonacini, Ingegnere Meccanico, amputato ad una gamba in seguito ad un incidente stradale, impegnato nello studio di biomeccanica delle protesi allo scopo di poterle fornire a persone amputate. Daniele è anche un atleta paralimpico che ha vestito i colori della nazionale alle Paralimpiadi di Atene nel 2004. L’obiettivo è reperire i fondi necessari per l’acquisto di una protesi da donare a un ragazzo o ragazza che possa così tornare a camminare e fare sport. È possibile fare anche una donazione diretta sostenendo così RoadRunnerHeart con bonifico al codice Iban IT79Y0623009467000030848623? e indicare nella causale nella causale: Progetto solidale – Verona.

I percorsi

L’appuntamento è una tradizione che vede protagonisti i “babbi” che corrono lungo le strade della città diffondendo un momento di allegria. Partenza e arrivo saranno da Piazza Bra davanti al Palazzo della Gran Guardia, nel cuore di Verona, incantati dalla magia della neve prima di correre insieme 5 o 10 km. Dopo lo start, si percorre via Roma, gli iscritti alla 10 km svoltano sullo stradone di Porta Palio per poi andare a toccare Piazza San Zeno, percorrere via Lega Veronese e attraversare il Ponte Risorgimento. Dopo un breve tratto di Lungadige, gli atleti si riuniscono con i partecipanti che corrono 5 km. Si attraversa il Ponte della Vittoria e si percorre il Corso di Porta Borsari in direzione del cuore della città. I km scorrono lungo Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori ed il Lungadige Panvinio in direzione di via Ponte Pietra. Dal Lungadige Rubele, percorrendo lo stradone Maffei, si torna in Piazza Bra.

La grande festa in piazza

All’arrivo in Piazza Bra, festa per tutti grazie alla storica azienda dolciaria veronese Melegatti, da anni a fianco di Verona Marathon, impegnata nell’aggiungere magia alla giornata di festa con la fragranza del tradizionale Pandoro veronese da gustare in piazza e da mettere sotto l’albero di Natale. Da anni a fianco degli eventi firmati da Verona Marathon, Melegatti è la storica azienda dolciaria veronese che nel 1894 ha ricevuto il Certificato di Privativa Industriale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia per aver inventato forma e ricetta del Pandoro oltre che il nome. Secondo la leggenda familiare, infatti, un garzone, di fronte alla prima fetta del nuovo dolce illuminata da un raggio di sole esclamò “L’è proprio un pan de oro!” La lavorazione secondo l’antica ricetta tramandata da Domenico Melegatti è una tradizione che si rinnova e che va di pari passo con la qualità delle materie prime per rispettare la principale mission aziendale, soddisfare sempre il cliente.

Lo scorso anno le note di Dj Alex Mibroy e Dj Sundree avevano animato Piazza Bra regalando ritmo, allegria, spensieratezza, energia oltre ad atmosfera di Natale. La magia si ripete con i deejay che saranno impegnati sulle scalinate del Palazzo Gran Guardia e anche con Maria Teresa De Pierro, Fondatrice e Presidente dell'APS (Associazione di Promozione Sociale) "Istinti Artistici", conosciuta da cantautrice anche come Merysse, presenza amica e costante degli eventi targati Gaac 2007 Verona marathon ASD. La Merysse band scalderà il cuore di tutti i partecipanti intonando le più belle canzoni natalizie in Piazza Erbe.

Iscrizioni, pettorali e pacco gara

Le iscrizioni sono aperte sulla pagina enternow. Il pacco gara comprende: una confezione di pandoro Melegatti da 750 g, una bottiglia di vino Cantina Valpantena, due confezioni di tortellini freschi Pastificio Avesani, vestito di Babbo Natale (su prenotazione) Le quote di iscrizione comprendono: 6 euro, solo pacco gara e pettorale per minorenni; 12 euro, solo pacco gara e pettorale per maggiorenni; 18 euro, pacco gara, pettorale e vestito da Babbo Natale. Appuntamento al 18 dicembre ore 9.30 In Piazza Bra.

Ritiro pettorali e vestiti: sabato 17 dicembre in Piazza Bra di fronte al Comune dalle ore 10 alle ore 19 e domenica 18 dicembre sempre in piazza Bra di fronte Palazzo Gran Guardia dalle ore 7.30 alle ore 9. Start ore 9.30 davanti al Palazzo Gran Guardia.