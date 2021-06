Parte a luglio il piano di Megareti per sostituire i contatori elettrici di Verona

Maggiore efficienza nel servizio, interazione con gli utenti e risparmio nei costi. Questi i principali vantaggi dei nuovi contatori elettrici di seconda generazione che Megareti inizierà ad installare a Verona da luglio. Il "Piano di messa in servizio del sistema di smart metering 2G" prevede nel periodo 2021-2024 la sostituzione di 170mila apparecchiature con un investimento complessivo di 28,2 milioni di euro.

Approvato dall'authority per l'energia (Arera), il piano si svilupperà in quattro anni e prevede la sostituzione massiva di tutti i misuratori elettrici di prima generazione o più vecchi presenti in città, con interventi suddivisi per fasce di territorio. Da luglio, le squadre di Megareti saranno presenti nei quartieri di Borgo Venezia e Montorio, dove entro fine anno verranno installate le prime 30mila apparecchiature intelligenti.

«Per l’azienda è uno sforzo notevole in termini di programmazione e investimenti - ha spiegato Alessandro Montagna, presidente di Megareti, precisando che la sostituzione è interamente a carico dell’azienda - Questi nuovi misuratori elettrici presentano numerosi vantaggi non solo a livello operativo ma anche per gli utenti perché sono dotati di nuove tecnologie che abilitano e rendono possibile l’accesso a molte informazioni. La fatturazione ad esempio sarà precisa, tarata sugli effettivi consumi, non ci sarà più la necessità di calcolare gli acconti. La lettura ogni 15 minuti permetterà ad ogni utente di di verificare con precisione le proprie curve di consumo, una volta stabilito quando ci sono i picchi sul libero mercato si può cercare l’offerta più competitiva». Consumi in tempo reale e autogestione delle letture che verranno effettuate in remoto e non più in presenza, come accadeva fino adesso. «Ma c’è anche la possibilità - ha aggiunto Montagna - di dialogare con i nuovi dispositivi e fornire in diretta informazioni molto utili come l’avvicinarsi al limite dei consumi, evitando gli stacchi di corrente».

«Continuano gli investimenti per rendere la nostra città sempre più smart, non solo nei luoghi pubblici ma anche all'interno delle abitazioni - ha commentato il sindaco Federico Sboarina - Con questo massiccio piano di sostituzione, Megareti si conferma azienda non solo leader nel settore ma anche attenta alle esigenze del territorio e soprattutto alla qualità della vita dei cittadini. Siamo di fronte ad un investimento davvero importante, che l'azienda non ha esitato a finanziare per dare un servizio sempre più efficiente e al passo con i tempi. La pandemia ci ha reso tutti più tecnologici e digitali, cerchiamo risposte immediate senza uscire di casa. Oggi un servizio è apprezzato e competitivo se risponde a questi criteri. Verona si conferma sempre più tecnologica».

A spiegare la procedura di sostituzione dei misuratori, è stato il direttore operativo di Megareti Livio Negrini: «A step gli utenti saranno avvisati con preavviso della data e dalla fascia oraria in cui è prevista la sostituzione dei contatori. I cittadini dei condomini e delle case con i contatori in batteria all’esterno delle abitazioni non sono tenuti ad essere presenti alle operazioni di sostituzione. Dovranno invece essere presenti gli utenti che hanno il misuratore all’interno della propria abitazione, per permettere l’accesso ai tecnici». Tecnici che potranno essere sempre identificati dagli utenti. «Il nostro personale avrà un tesserino identificativo con nome e cognome, numero di matricola e foto - ha specificato Negrini - Attraverso la app di Megareti, il nosto sito e il contact center telefonico (numero verde 800-342476) in ogni momento gli utenti potranno verificare chi c’è alla loro porta. Molto importante ribadire, infine, che l’intervento di sostituzione dei misuratori è interamente a carico di Megareti. E durante le operazioni di sostituzione dei misuratori sarà necessaria una breve interruzione del servizio, che però durerà pochi minuti».