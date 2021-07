Carenza di Medici di base a Monteforte d'Alpone: aumento del massimale per 4 dottori

In merito alla situazione assistenziale della Medicina di base a Monteforte d'Alpone, l’Azienda Ulss 9 Scaligera informa che, nonostante ripetuti inviti ai medici inseriti nelle varie graduatorie aziendali e un avviso sul sito internet aziendale, ad oggi non è stato possibile trovare alcun medico da incaricare provvisoriamente per sopperire alla carenza nata dalla cessazione dell'attività del dottor Gianmarco Guandalini. L'Ulss 9 dunque ha provveduto a richiedere, previa approvazione del Comitato Aziendale MG e autorizzazione del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, la disponibilità dei medici dell'Ambito territoriale 2 – Distretto 2 Est Veronese ad aumentare temporaneamente il massimale individuale fino a 1800 assistiti.

Finora hanno dato la propria disponibilità ad aumentare il rispettivo massimale quattro medici, per 580 posti complessivi: Antonella Argentoni (da 1200 a 1250 posti, ambulatorio a Monteforte d'Alpone); Cesarino Dal Cero (da 1500 a 1630 posti, ambulatorio a Montecchia di Crosara); Salvatore Peci (da 1500 a 1800 posti, ambulatorio a Vestenanova); Elena Tregnaghi (da 1500 a 1600 posti, ambulatorio a Monteforte d'Alpone). Ulteriore disponibilità è arrivata dalla dottoressa Silvia Peron, con ambulatorio a Roncà, per 50 posti che saranno applicati a breve.

Tutti gli assistiti del dottor Guandalini possono pertanto trovare posto tra questi medici dell'ambito.

È stato precisato infine che, per l'anno 2021, sono state richieste e pubblicate, per l'ambito in questione, 4 zone carenti per le quali si è in attesa dell'espletamento delle procedure di copertura delle stesse da parte di Azienda Zero. Dopo la prima fase attualmente in corso, riservata ai medici già convenzionati che hanno richiesto trasferimento in altro ambito e ai medici inseriti nella graduatoria regionale, eventuali zone non assegnate potranno essere coperte da medici inseriti in graduatorie di altre Regioni e successivamente ai medici frequentanti il corso di formazione in medicina generale nella Regione Veneto.

«Abbiamo fatto tutto il possibile – commenta il Direttore Generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi – cercando soluzioni condivise con l’Amministrazione comunale di Monteforte. Fin dal primo momento ci siamo confrontati con il sindaco Roberto Costa, al quale va il mio ringraziamento, collaborando fattivamente per dare risposta ai cittadini e sopperire alla carenza di medici».