Tanti medici orientati a lasciare il pubblico e il 46% dei camici bianchi pensa alla pensione anticipata

Il 46% dei medici pensa alla pensione anticipata e il 38,7% dei non pensionabili di lasciare il pubblico. È quanto emerge da una nuova survey realizzata da Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, ndr). In base a quanto si legge in un comunicato, inoltre, tra i medici «solo il 9,8% pensa che gli straordinari meglio retribuiti possano risolvere il problema delle liste di attesa, che per il 41,2% si affronta assumendo personale».

Nonostante le criticità della sanità pubblica, circa il 70% degli ospedalieri vede ancora nel Sistema sanitario nazionale «un baluardo del diritto alla salute, che mette le ragioni assistenziali davanti a quelle economiche». Sempre secondo l'indagine di Fadoi, tra i medici «quasi la metà pensa di appendere in anticipo il camice bianco al chiodo, soprattutto per evitare presenti e futuri tagli alle loro pensioni, ma anche per i carichi di lavoro eccessivi». A preoccupare tuttavia Fadoi è soprattutto «quel terzo abbondante di loro che se tornasse indietro non sceglierebbe più di iscriversi a medicina e quel 12 e passa per cento che addirittura oggi pensa di cambiare proprio mestiere».

Significativo è inoltre che l'idea di pagare meglio gli straordinari, così come previsto dalla manovra, solo per un dottore su dieci sarebbe la ricetta idonea a tagliare le liste d’attesa. I medici italiani, stando alla survey condotta da Fadoi su un campione rappresentativo di camici bianchi di tutte le regioni italiane, apparirebbero «sempre più tentati di dire addio al servizio pubblico». Si tratta di «medici d’esperienza, con alle spalle in oltre la metà dei casi molti anni di carriera, con appena il 30% del campione che lavora da meno di 10 anni nel Ssn».

«L’idea di tagliare in anticipo il traguardo della pensione - commentano da Fadoi - sta passando per la testa del 46,15% di loro. Una percentuale così alta che se pure nel 10% dei casi si trasformasse in realtà significherebbe la fuoriuscita anticipata dai nostri ospedali di decine di migliaia di professionisti. A spingere il 57,14% dei medici al pensionamento anticipato è la paura di subire un taglio alla propria pensione, magari con misure retroattive come quelle introdotte nella manovra, anche se poi alleggerite con un successivo emendamento. Per il 30,95% - proseguono da Fadoi - la causa sarebbero gli eccessivi carichi di lavoro, mentre la bassa retribuzione motiva solo il 2,38% e la voglia di chiudere la carriera all’estero il 9,53%».

Anche chi non è in età di pensione, secondo l'indagine di Fadoi, nel 38,71% dei casi sta pensando di lasciare il servizio pubblico: «Il 21,82 % per andare nel privato, il 4,55% all’estero, mentre un preoccupante 12,33% di scoraggiati pensa di cambiare del tutto attività. Uno scoramento che trova conferma nel 36,43% che alle condizioni attuali tornando indietro nel tempo non sceglierebbe più di fare il medico».

«L’indagine - ha affermato il presidente di Fadoi, Francesco Dentali - rivela, forse a sorpresa per chi non conosce a fondo la realtà medica, che per continuare a tenere legati i medici al servizio pubblico non sono tanto le più alte retribuzioni, che pur andrebbero almeno avvicinate a quelle europee, quanto piuttosto il miglioramento delle condizioni di lavoro e di carriera, oltre che la garanzia del rispetto dei diritti pensionistici acquisiti. Certo - ha poi aggiunto Dentali - preoccupa quel 40% che pensa di lasciare il servizio pubblico, ma sono gli stessi medici nelle loro risposte a indicare la via della rinascita: un Ssn che torni a garantire a tutti il diritto alla salute, apponendo le esigenze assistenziali davanti a quelle economiche, indicate da oltre il 70% dei medici come elemento che ancora li lega al pubblico».