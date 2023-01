Gettonisti nel Veronese, Cgil: «Coprono monte ore di 13 medici a tempo pieno»

L'anno scorso, fra tutti gli ospedali del Veneto, più di 42mila turni non sono stati coperti da personale interno alle strutture sanitarie. Li hanno coperti i cosiddetti "medici a gettone", ovvero professionisti che vengono assunti con contratti a chiamata. Contratti che gli permettono di intascare un compenso maggiore rispetto a quello che avrebbero se fossero dipendenti degli ospedali. Contratti a chiamata, quindi non un lavoro stabile, ma in forte aumento vista la cronica carenza di personale nella sanità italiana. Solo nel 2022, sono stati appaltati in questo modo oltre 42mila turni negli ospedali del Veneto, secondo una stima fornita dall'associazione regionale dei medici dirigenti Anaao Assomed.

«E anche a Verona si utilizzano i medici a gettone - ha commentato il segretario del sindacato dei pensionati Spi Cgil di Verona Adriano Filice - La mancata programmazione, le retribuzioni del personale medico e infermieristico troppo basse, il continuo de-finanziamento della sanità hanno messo in crisi l’intero sistema di tutela della salute delle persone, in particolare delle anziane e degli anziani. Si deve alzare un grido di forte indignazione per denunciare questa inverosimile situazione. Non è possibile che tutto questo passi senza che nessuno risponda di quanto fatto in questi anni».

Ma è tutta la Cgil ad essere preoccupata per fenomeno. «Il ricorso ai gettonisti è più marcato negli ospedali gestiti dall'Ulss 9 dove si ricorre alle cooperative per un monte ore che equivale ad almeno 13 medici a tempo pieno - ha spiegato Simone Mazza di Fp Cgil Verona - Ma il dato potrebbe essere largamente sottostimato, dal momento che il fabbisogno di personale medico nelle specialità più carenti come anestesia e rianimazione, ginecologia, pronto soccorso, pediatria è di circa 67 medici. Quello che sappiamo con certezza è che troviamo turni esternalizzati in specialità ricorrenti come anestesia e rianimazione. All’ospedale di Bussolengo, per esempio, questa specialità è coperta interamente da gettonisti o comunque da personale delle cooperative, tutto il giorno e tutti i giorni, con l'unica eccezione di circa 10 turni mensilmente coperti da interni. All’ospedale di Villafranca non risultano gettonisti in anestesia, ma vengono esternalizzati 20 turni al mese in area medica e 25 in pediatria. All'ospedale di Legnago troviamo gettonisti in ginecologia, anestesia, rianimazione e pronto soccorso. A San Bonifacio soprattutto in pronto soccorso. La sanità pubblica garantita dal servizio sanitario nazionale è un sistema complesso e non si può pensare di mandarlo avanti rattoppando emergenze e carenze. In questo modo perde di attrattività a favore del privato assecondando quel processo strisciante di privatizzazione che è in corso da ormai molti, troppi anni. Se non si torna ad investire sul sistema sanitario nazionale avremo tutti un futuro più incerto».