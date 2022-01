"Medaglie d’onore" ai familiari di 19 cittadini di  Sommacampagna ex internati e deportati nei lager nazisti

Il 27 gennaio si celebra il "Giorno della Memoria" e su disposizione del Prefetto di Verona, nella Sala degli Affreschi di Palazzo Terzi alle ore 21, è prevista la cerimonia di consegna delle "Medaglie d’onore" concesse dal Capo dello Stato, attraverso le mani del sindaco Fabrizio Bertolaso, ai 19 cittadini italiani di Sommacampagna deportati ed internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti. La consegna, a chi ne abbia fatta apposita richiesta, avviene nella provincia di attuale residenza.

Pedrazzi Giovanni - Fremdenpass

Alla Prefettura di Verona sono state assegnate 50 medaglie da consegnare a cittadini veronesi ma, visto il persistere della condizione pandemica e il consistente numero di medaglie, il Prefetto di Verona ha delegato i sindaci alla consegna delle onorificenze ai propri cittadini, presso la rispettiva sede municipale. Delle 50 medaglie veronesi, 23 sono state promosse dall’amministrazione di Sommacampagna: 1 verrà consegnata direttamente dal Prefetto il 27 gennaio alla Gran Guardia all’unico vivente, Dante Farina di Custoza (ma residente sotto Villafranca, loc. Coronini); 3 in altri Comuni, di attuale residenza di cittadini un tempo di Sommacampagna. Ben 19 medaglie invece verranno consegnate dal sindaco Fabrizio Bertolaso presso la Sala degli Affreschi di Palazzo Terzi la sera del 27 gennaio, alle 21.

Un numero importante di riconoscimenti frutto anche dell’imponente lavoro svolto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna e, in particolare, dell’assessora alla Cultura Eleonora Principe che ha promosso l’iniziativa del governo nell’ambito del progetto di conoscenza della storia del Novecento: «L’amministrazione ha voluto incoraggiare e dare supporto ai familiari nel reperire le informazioni e nel compilare le domande, per rendere onore ai nostri concittadini che hanno subito questa tragica sorte. - spiega l’assessora Eleonora Principe - Abbiamo mobilitato dei volontari per effettuare ricerche in Archivio Storico Comunale e nell’Archivio di Stato a Verona e siamo stati contattati anche da associazioni nazionali che si occupano di memoria degli ex internati, che ci hanno offerto aiuto e collaborazione per ricostruire le storie dei nostri concittadini».

Pisani Luigi di Custoza

Gli insigniti del Comune di Sommacampagna: