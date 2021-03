«Sempre aperti a donare», McDonald’s dona pasti caldi a San Bonifacio

Il McDonald’s di Via Crosaron si occuperà della preparazione dei 48 pasti a settimana che per 10 settimane saranno offerti alle famiglie del territorio individuate dal Centro Aiuto alla Vita e da Caritas

L'iniziativa «Sempre aperti a donare» arriva a San Bonifacio, dove McDonald’s e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald doneranno 48 pasti caldi ogni settimana, per 10 settimane a chi si trova in difficoltà. Grazie alla collaborazione del sindaco Giampalo Provoli e dell'assessore Anna Maria Sterchele, sono state individuate due strutture caritative del territorio attraverso cui far arrivare le donazioni alle persone e alle famiglie più fragili. Il McDonald’s di Via Crosaron sarà coinvolto da vicino nel progetto: il team di lavoro si occuperà della preparazione dei pasti, offerti alle famiglie del territorio individuate dal Centro Aiuto alla Vita e da Caritas.

In provincia, le donazioni nella città di San Bonifacio vanno a sommarsi ai 400 pasti caldi preparati nei McDonald's di Verona, San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto e distribuiti ogni settimana ad alcune associazioni benefiche locali.



(Un pasto donato dal McDonald's di San Bonifacio)

«Sempre aperti a donare» è il progetto lanciato da McDonald's e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. L'Iniziativa, partita nel mese di dicembre, vuole portare conforto a chi è in difficoltà. Per questo, il progetto prevede la donazione di 100.000 pasti caldi, distribuiti entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città italiane.