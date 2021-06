Maturità, Donazzan: «Passaggio da vivere con responsabilità e rilevanza»

L'assessore regionale all'istruzione ha aggiunto anche un plauso ai docenti in questa vigilia dell'Esame di Stato. E a Verona, corse gratuite in monopattino agli studenti che vanno a sostenere la prova orale

«I ragazzi che quest’anno affronteranno gli esami di maturità sono i più penalizzati degli ultimi decenni: sono coloro che hanno affrontato un ultimo biennio pieno di difficoltà, in larga parte caratterizzato dalla didattica a distanza, e dunque senza quella socializzazione che rende indimenticabili gli ultimi anni delle scuole superiori. A tutti loro voglio indirizzare il mio augurio, affinché siano consapevoli che non è stato tempo perso, che l’esame è un passaggio tra i più significativi della propria vita e che va vissuto con la giusta responsabilità e rilevanza». Con queste parole che l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione del Veneto Elena Donazzan si è rivolta agli oltre 38mila studenti veneti (di cui quasi 7.400 veronesi) che a partire da domani, 15 giugno, affronteranno l'esame di maturità.

Per il secondo anno consecuto, l'Esame di Stato che conclude il ciclo di studi delle scuole superiori è stato condizionato dal coronavirus. Come l'anno scorso non ci saranno prove scritte, ma solo un'unica prova orale. Anche se l'assessore Donazzan è convinta che in Veneto «sarebbe stato possibile prevedere con estrema tranquillità gli esami scritti e gli orali, anche per dare la giusta soddisfazione all'impegno profuso da questi studenti e da tutte le loro famiglie».

E un ultimo messaggio l’assessore regionale lo riserva agli insegnanti. «Ai docenti, un plauso per come hanno saputo adattare la didattica alle nuove esigenze e per come, in larghissima maggioranza, siano stati fondamentale punto di riferimento anche e soprattutto per l’aspetto psicologico dei nostri giovani studenti in formazione nelle aule scolastiche».

«Desidero che il mio in bocca al lupo giunga forte - ha aggiunto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, anche lui intervenuto per augurare un buon esame a tutti i maturandi - Auguro a tutti che questi esami siano il preludio a un momento di rinascita per tutti e di realizzazione dei propri sogni. Le condizioni di emergenza non sono ancora del tutto superate, ma sono certo che questo non interferirà con la serenità di esservi preparati al grande appuntamento. A tutti giunga il mio saluto con l’auspicio che, superata questa prova, ognuno possa trovare con successo la propria strada».

Infine, sempre in tema di maturità, anche gli studenti veronesi potranno usufruire dell'offerta di Helbiz, società americana che nel capoluogo scaligero mette a disposizione monopattini elettrici a noleggio. Helbiz, infatti, regalerà corse gratuite in monopattino ad ogni studente che si recherà a scuola per sostenere l'esame. Per poter usufruire del servizio basterà utilizzare la app di Helbiz e compilare un modulo online.