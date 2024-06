Maturità per 7.363 studenti veronesi. «Auguro tutta la fortuna del mondo»

Sono 7.363 gli studenti veronesi che domani, 19 giugno, cominceranno il loro esame di maturità. I candidati interni sono 7.122, mentre 241 proveranno ad ottenere il diploma da privatisti. A valutare i maturandi saranno 178 commissioni miste, composte da quattro membri esterni, tra cui il presidente, e da tre interni all'istituzione scolastica.

In base ai dati forniti dall'ufficio scolastico, nel Veronese sono più numerosi i maturandi dei licei, anche se non di molto rispetto ai giovani arrivati al termine del ciclo di studi negli istituti tecnici. Più basso il numero dei maturandi dei professionali e delle scuole paritarie.

La prima prova scatterà alle 8.30 di domani mattina ed è la prova di italiano con tracce identiche per tutti gli indirizzi di tutta Italia. Giovedì 20 giugno è invece il giorno della seconda prova, incentrata invece sulle discipline che caratterizzano i singoli percorsi di studio. Dalla prossima settimana partiranno infine i colloqui orali, con cui le commissioni dovranno valutare il profilo educativo, culturale e professionale dei singoli candidati.

Il voto finale sarà espresso in centesimi e sarà la somma del punteggio ottenuto nelle prove scritte e nell'orale con l'aggiunta dei crediti scolastici accumulati negli ultimi tre anni di scuola. Il massimo che uno studente può ottenere con i crediti è 40/100, mentre le due prove scritte e l'orale hanno un valore massimo di 20/100 ciascuna. Il voto minimo per superare l'esame è 60.

La novità di quest'anno è, infine, il cosiddetto "capolavoro", ovvero un prodotto personale dello studente che dovrebbe rappresentare i progressi fatti e le abilità acquisite a scuola. Essendoci stata della confusione attorno a questa novità, è stato specificato che il "capolavoro" non sarà discusso durante l'esame orale ma dovrà essere inserito nell'E-Portfolio, ovvero nello spazio digitale in cui gli studenti raccolgono informazioni e documenti sul proprio percorso scolastico.

E agli studenti che da domani affronteranno l'esame, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha inviato questo messaggio. «Quando si apriranno le aule per gli esami di maturità, spero si riempiranno di giovani carichi di entusiasmo, con qualche inevitabile patema, ma profondamente ottimisti perché, come uso dire, solo i pessimisti non fanno fortuna e io a tutte queste migliaia di ragazze e ragazzi auguro tutta la fortuna del mondo. Così come rivolgo un pensiero di gratitudine a tutti gli insegnanti che li hanno sapientemente formati e agli amministrativi che collaborano a far funzionare questo prezioso gigante che è la scuola. La vita è uno scorrere continuo, che presenta salite, discese, curve impegnative, rettilinei da percorrere a manetta, ma in questo scorrere ci sono dei punti di arrivo e partenza che lasciano il segno, indicano la direzione. La maturità è uno di questi. È importante per capire dove si è arrivati e per determinare dove si vorrà andare dopo. Per questo è un momento che io non ho dimenticato e, come me, credo la stragrande maggioranza di chi oggi assiste da fuori alla sfida di un figlio o un nipote. Andrà bene, mi sento di dirlo, perché i nostri ragazzi hanno dimostrato maturità già in mille occasioni, come con il Covid quando, in quel durissimo periodo, furono esempio di forza, resilienza e senso civico. Sono giovani preparati, volonterosi, aperti alle novità del mondo, alle tecnologie, a un futuro che ci viene incontro sempre più velocemente. Sono il nostro futuro, e lo sapranno dimostrare anche di fronte a quella che è forse la prima grande prova della vita».