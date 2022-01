Da Confindustria a Copagri il plauso a Sergio Mattarella dopo la rielezione

«Il presidente Mattarella è una figura autorevole che abbiamo apprezzato in questi sette anni per serietà e fermezza. Serietà e attaccamento al bene del paese che ha dimostrato anche in questa circostanza. Certo è che, di fronte a questa scelta, non possiamo non rammaricarci per lo spettacolo che ci ha offerto la nostra classe politica. Mi auguro che davanti alle sfide che ci aspettano sappia lavorare per il bene del paese». Queste le dichiarazione di Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona, sull’elezione del presidente della Repubblica.

Anche il presidente della Copagri, Franco Verrascina, ha salutato con favore la rielezione al Quirinale di Mattarella: «Accogliamo con grande soddisfazione la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica italiana, con la quale il Capo dello Stato ha dato nuovamente prova di grandissima responsabilità nei confronti del Paese e dei cittadini italiani. Quella di Mattarella è stata una scelta coraggiosa in un momento molto complesso e delicato per le istituzioni e per il Paese intero, ancora alle prese con le ripercussioni della drammatica fase pandemica», prosegue Verrascina, inviando al presidente della Repubblica «le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro da parte della Copagri e degli agricoltori italiani, nelle certezza che la sua grande esperienza di uomo dello Stato saprà dare ancora quello slancio necessario a rilanciare lo sviluppo del paese».