Veloce in vasca, lenta all'altare. Ma alla fine Federica Pellegrini ha detto sì

In vasca doveva arrivare prima di tutte le altre e per anni si è allenata per nuotare il più velocemente possibile, ma all'altare ci è arrivata con molta molta calma. La veronese d'adozione Federica Pellegrini ha fatto attendere per 45 minuti il suo ex allenatore Matteo Giunta. Alla fine, però, i due si sono sposati questo pomeriggio, 27 agosto, nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia.

Sicura ed emozionata, come prima di una gara, Federica Pellegrini non ha dovuto attraversare una piscina piena d'acqua ma la navata di una chiesa. Al suo fianco, il padre Roberto, che l'ha accompagnata fino all'altare. E all'altare, ad attenderla, c'erano lo sposo Matteo Giunta e l'ex parroco di Spinea don Antonio Genovese, il quale ha celebrato le nozze. Nozze imbiancate da cesti di rose a cui sono stati aggiunti dei tocchi di verde.

La cerimonia è stata chiusa agli occhi dei curiosi. Solo gli invitati hanno avuto accesso, tra cui alcuni personaggi famosi come il presidente del Coni Giovanni Malagò. E tra i partecipanti hanno avuto un posto anche i quattro bulldog francesi della coppia. Cinque le damigelle di Federica Pellegrini, che ha scelto il fratello Alessandro come suo testimone.

Terminate le nozze, la festa per il matrimonio con 160 invitati si è spostata al Jw Marriott Venice Resort dell'Isola delle Rose, mentre i due novelli sposi passeranno la prima notte insieme all'Hotel Danieli, dove Giunta fece la sua proposta alla nuotatrice dopo il ritiro.

Ad organizzare tutto è stato il wedding planner Enzo Miccio. Sua la regia di tutti gli eventi che accompagneranno la coppia fino alla partenza per il viaggio di nozze negli Stati Uniti.