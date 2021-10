Non vedere la bocca di chi parla limita apprendimento, la richiesta: «Mascherine trasparenti per insegnanti»

«Mascherine trasparenti in tutti gli asili nido e scuole dell’infanzia, per permettere ai bambini di leggere le labbra degli insegnanti e agevolare l’apprendimento». È quanto chiede Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico, che ha anche depositato un’interrogazione, rivolta all’assessore alla Sanità della Regione Veneto.

«Credo sia importante promuovere l’uso di mascherine di tipo inclusivo, allargandolo ai docenti delle classi dove si trovano alunni ipoudenti. Alcuni studi - sottolinea Anna Maria Bigon - hanno dimostrato che l’attività della corteccia cerebrale è in grado di sincronizzarsi con le onde sonore della voce, anche solo attraverso la lettura delle labbra. Non vedere la bocca di chi parla, riduce la capacità dei bambini più piccoli di integrare stimoli uditivi e visivi».

Anna Maria Bigon

La stessa consigliera regionale del Partito democratico in Veneto Anna Maria Bigon quindi aggiunge: «Non sappiamo ancora quanto dovremo convivere con la pandemia e con l’obbligo di mascherina almeno negli spazi al chiuso che penalizza indubbiamente alcune categorie più di altre. In questo anno e mezzo la sospensione delle attività in presenza in asili nido e scuole dell’infanzia ha influito in maniera negativa sul percorso cognitivo dei bambini: adesso che stiamo tornando lentamente alla normalità, dobbiamo rimuovere ogni ulteriore ostacolo all’apprendimento».