Basta mascherine all'aperto? Frenata dell'Ecdc. Costa tira dritto: «Allenteremo anche green pass»

Dopo l'annuncio inziale di ieri, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è tornato a parlare ai microfoni di Rai1 in materia di mascherine e fine dell'obbligo di indossarle all'aperto: «Via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio, anche in zona rossa, il provvedimento uscirà nella giornata di giovedì». Queste le parole del sottosegretario Costa che poi ha anche aggiunto: «Ora siamo all'inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il green pass».

Lo stesso sottosegretario Costa ha quindi rimarcato l'importanza della campagna vaccinale: «Dobbiamo completare le terze dosi perché proteggono di più dalla malattia grave. Ci sono ancora 12 milioni di terze dosi da somministrare». Anche in materia di certificazioni verdi Covid il sottosegretario ha rivendicato il buon operato del governo: «In una fase iniziale il green pass ha permesso le riaperture, è uno strumento che ci ha aiutato. Ha avuto anche la funzione di monitorare i contagi. Infine ha avuto la funzione di incentivare le vaccinazioni».

Sul tema specifico della rimozione dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto qualora la distanza di almeno un metro tra le persone non possa essere garantita, si è visto come il governo dovrebbe formalizzare la novità con un apposito provvedimento previsto per giovedì. In merito, tuttavia, non mancano pareri discordanti, anche autorevoli. È il caso del documento "Considerations for the use of face masks in the community in the context of the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern" promosso dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Nel testo qui citato, la cui pubblicazione risale al 7 febbraio 2022, si legge infatti che «in ambienti all'aperto in cui il distanziamento non è possibile, va considerato l'utilizzo di mascherine per il viso quando l'obiettivo di salute pubblica è limitare la trasmissione comunitaria». Nello stesso documento, inoltre, si legge che la variante Omicron «è più stabile sulle superfici plastiche e pelle umana rispetto al ceppo Wuhan e alla variante Delta», così come viene specificato che «Omicron ha un significativo vantaggio di diffusione e un aumento del rischio di trasmissione domestica rispetto a Delta».