Ultima arrivata della collezione, Martini Interiors presenta Essenza Supernatural

Ultima arrivata della collezione Essenza, programma di cucine orientato al luxury design di Martini Interiors, Essenza Supernatural e? una composizione di cucina che pone in innovazione, tecnologia e sostenibilita? le proprie fondamenta.

Essenza Supernatural Martini Interiors ha voluto spingersi al di la? dei suoi stessi limiti, creando un prodotto in cui la ricerca di soluzioni compositive, tecnologiche e decorative all’avanguardia e l’attenzione alla sostenibilita? fanno da assoluti padroni. Insomma non solo naturale, ma soprannaturale: rifinita in ogni dettaglio con materiali ecocompatibili e finiture innovative.

Essenza Supernatural non rinuncia inoltre alla praticita?: costituita da tre parti separate, questo modello di cucina scomposta permette infatti di esaltare e sfruttare al massimo il valore funzionale di ognuna delle tre zone.

ISOLA. Funzionale, pratica e di design: sulla grande isola centrale prendono posto il lavello incassato, il piano cottura ed il piano estraibile che funge da tavolo. Sotto al lavello la pattumiera per la raccolta differenziata si apre elettricamente grazie ad un pulsante a sfioro. L’apertura laterale del cassetto porta rifiuti permette poi di lavorare tranquillamente sul piano e di utilizzare il lavabo senza intralci. Alla sinistra del lavello la lavastoviglie e? nascosta da un’anta con estetica a cassetti. Il piano di lavoro e? in Quarzo Terrazzo Black di Stone Italiana. Accessori funzionali sono posizionati sul piano di lavoro. Sopra al piano cottura combinato gas/induzione, prende invece posto la cappa di design in finitura corten abbinata alla lampada e realizzabile su misura. Infine il piano del tavolo estensibile, inserito nell’isola, e? allungabile fino ad ottenere due posti in piu?, fungendo quindi da appoggio o tavolo da pranzo in base ai diversi momenti del giorno. La particolare gamba del tavolo e? in finitura corten.

COLONNE TECNICHE Composte di frigo pannellato, area forni, macchina del caffe? e doppia colonna attrezzata, le colonne tecniche permettono di integrare in maniera accorta ed estremamente elegante gli elettrodomestici nel design, fornendo inoltre tutto lo spazio necessario alla dispensa grazie a scaffali multiuso. La pannellatura del frigo, disponibile sia in versione classica che a doppia anta, lo rende di classe e allo stesso tempo invisibile. L’area forni e? dotata poi di ogni comfort grazie al forno tradizionale e al forno a vapore. Sono inoltre presenti un comodo cassetto scalda vivande e il cassetto per il sottovuoto. Infine, trova spazio una doppia colonna attrezzata con elementi in acciaio e scaleo integrato con ante a scomparso. Luci led a bassa emissione Illuminano il piano.

COLONNE ARMADIO Alte 2,80 metri, le colonne poste dietro l’isola superano per altezza gli standard industriali, offrendo ulteriore spazio sfruttabile per lo storage. Le ante laterali, in finitura Canaletto dark, sono abbinate agli interni personalizzati in canaletto Eco. Le ante centrali invece, in vetro Madras e con telaio in alluminio, sono un vero capolavoro di ingegneria che, grazie alla semitrasparenza, permettono di dare ulteriore risalto agli eleganti interni in legno. Completano il design luci led a bassa emissione. Materiali e finiture ecocompatibili.

