Ingresso a 1 euro nei monumenti e musei di Verona per visitatori ed espositori di Marmomac

In occasione della della 56a edizione di Marmomac, che si svolge a Verona dal 27 al 30 settembre, da Palazzo Barbieri lanciano un'iniziativa destinata a tutti i visitatori ed espositori della manifestazione di riferimento per l’intera filiera lapidea mondiale, proponendo loro l'ingresso a 1 euro per tutti i musei e monumenti cittadini.

Una promozione speciale che il Comune di Verona ha scelto di riconoscere a tutto il pubblico dell’importante evento fieristico, che avrà così modo di visitare anche la città e di vedere la ricca programmazione artistico-culturale offerta dai musei civici veronesi.

Per ottenere la particolare scontistica basterà esibire il biglietto/pass di accesso a Marmomac.