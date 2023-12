Filovia, sosta e parcheggi, le sfide del nuovo dg di Amt3 Mario Pollicelli

Questa mattina, 1 dicembre, è stato presentato il nuovo direttore generale di Amt3 Mario Pollicelli. Abruzzese di origine, marchigiano di adozione, Pollicelli è avvocato e mediatore professionista e per lui questa esperienza lavorativa veronese è la prima al di fuori delle Marche, regione nella quale ha diretto svariate realtà partecipate nell’ambito del trasporto pubblico locale.

Pollicelli succede a Luciano Marchiori, che per otto anni è stato a capo dell’azienda di Via Torbido. Al fianco del presidente Giuseppe Mazza, il nuovo direttore generale di Amt3 è atteso da una duplice sfida: sviluppare le attività principali dell'azienda, quindi la sosta e i parcheggi, e portare a compimento il progetto della filovia, il cui cantiere maggiormente impattante in Via Città di Nimes terminerà il prossimo 31 marzo 2024.

«Il neo direttore generale rappresenta il miglior profilo per affrontare le prossime sfide, non soltanto in virtù delle competenze manageriali di assoluto valore, ma anche per lo spessore umano e l’entusiasmo endemico che abbiamo percepito in fase di selezione - ha dichiarato Mazza - Ringrazio e saluto il direttore uscente Marchiori e non in gesto di circostanza, ma come atto dovuto di riconoscenza sostanziale per quanto profuso nel suo percorso a capo dell’azienda».

«Siamo felici di dare il benvenuto al nuovo direttore - ha dichiarato l'assessore comunale Tommaso Ferrari - Con lui Amt3 acquista nuove energie e visioni per la crescita dell'azienda sia nella sosta che nei servizi di mobilità. Mi unisco al presidente nei ringraziamenti al direttore uscente Marchiori, che con il suo operato ha dato un importante impulso alle dinamiche aziendali».

«Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Amt3 - ha concluso Pollicelli - Un'azienda che è l'emblema delle mie esperienze lavorative passate, i cui paradigmi mi permettono di dare un contributo importante nel miglioramento dei servizi essenziali per il benessere di cittadini in un territorio che sia centrale per trasporti, sosta e turismo. In questo senso mi aiuta molto il background di mobility manager, le cui competenze mirano ad una mobilità di inclusione e sostenibilità, proprio come il progetto filovia, che identifica, stimola e gratifica il lavoro di tutti. Ritengo sia fondamentale fare squadra, ci credo fortemente, essendo stato calciatore semiprofessionista e allenatore campione italiano universitario, perché solo dall’unione di intenti scaturiscono grandi risultati. Così come nel calcio, anche nelle aziende l’obiettivo è raggiungere empatia di gruppo e far convergere professionalità eterogenee per sintetizzare, elevare e quindi concretizzare il miglior risultato possibile».