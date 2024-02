Mario Piramide nuovo comandante della polizia penitenziaria di Montorio

Cambio al vertice della polizia penitenziaria di Montorio. In qualità di nuovo comandante ha preso servizio Mario Piramide e dovrà essere lui a far fronte ad una situazione carceria a dir poco problematica.

I recenti cinque suicidi in tre mesi hanno acceso i riflettori su di una struttura dove il numero dei detenuti e delle detenute è superiore alla capienza massima, mentre il numero degli agenti e del personale di supporto è inferiore rispetto a quanto previsto per un organico ottimale. Tutti problemi evidenziati anche in manifestazioni organizzate da cittadini e associazioni ed in ispezioni da parte delle autorità.

Tra le autorità che hanno visitato il carcere veronese c'è anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ha inviato il suo augurio di buon lavoro a Mario Piramide, definito «persona di grande competenza, con alle spalle una solida esperienza, alla guida di reparti operativi». Ostellari ha inoltre ringraziato la comandante precedente, Gabriella Caputo, la quale resterà a Montorio come responsabile del nucleo traduzioni e piantonamenti. E il sottosegretario ha anche aggiunto: «L'impegno del Ministero nei confronti del carcere veronese è massimo. Due nuovi educatori sono già al lavoro nel penitenziario e affiancheranno gli altri due, selezionati attraverso un concorso, che entreranno in servizio il 5 marzo».

E congratulazioni e auguri a Mario Piramide sono stati comunicati anche dal presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.