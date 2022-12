A San Giovanni Lupatoto l'incredibile statua per celebrare la Callas: ritratto a grandezza naturale grazie alla fusione a cera persa

È stata presentata venerdì 2 dicembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la cerimonia della posa di una statua per celebrare Maria Callas, svoltasi poi sabato a San Giovanni Lupatoto. La presentazione cadeva a esattamente 99 anni dalla nascita della Callas (New York, 2 dicembre 1923) e anticipava di un giorno l’evento di San Giovanni quando, alle 10.30 nella piazzetta intitolata alla "Divina" tra l’angolo di via Monte Ortigara e via Cà dei Sordi, è stata svelata la nuova statua in bronzo che ritrae il soprano e attrice che ha avuto un forte legame con Verona.

La scultura, opera del maestro Albano Poli, è un ritratto a grandezza naturale realizzato con l’antica tecnica della fusione a cera persa. L’evento anticipa l’avvio delle iniziative, in Italia e nel mondo, per l’anno del centenario nel 2023. Attilio Gastaldello, sindaco di San Giovanni Lupatoto, ha commentato: «Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto "A due passi da Giulietta", che comprende una serie di azioni volte a promuovere il territorio in chiave turistica, concepite per la crescita della cultura in una visione di relazioni e scambi anche con i Comuni limitrofi».

Debora Lerin, assessore al Turismo di San Giovanni Lupatoto, ha aggiunto: «Un progetto importante, che si è potuto realizzare anche grazie al contributo del Fondo Unico Nazionale per il Turismo che consente a San Giovanni di aprire le porte a un ambito territoriale diffuso». Durante la cerimonia di sabato si è tenuto un intervento del Coro Lirico San Giovanni, presieduto da Giuseppe Bertelè, con la voce solista del soprano Elisabetta Dambruoso, accompagnata al pianoforte da Filippo Croce e con la direzione del Maestro Nicolò Dal Ben.