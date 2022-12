Centenario Maria Callas, Verona prepara 365 giorni di celebrazioni. Trincanato: «Sarà un intero anno "Callassiano"»

Il suo modo di cantare, la sua voce e la sua eleganza nelle interpretazioni l’hanno resa unica, adorata nel mondo intero. In vista del centesimo anniversario dalla nascita della "Divina ed indimenticata" Maria Callas (2 dicembre 1923 – 2023), prende forma un ampio programma di eventi che saranno promossi dal Comune di Verona nel corso di tutto il prossimo anno. Un ricordo lungo 365 giorni, che punta ad omaggiare un’artista dallo straordinario talento, il soprano più importante della storia dell’opera lirica, legata in particolar modo a Verona, città che segnò il suo debutto internazionale in Arena il 2 agosto del 1947 e assistette al matrimonio nel 1949 con l’imprenditore veronese Giovanni Battista Meneghini.

La proposta celebrativa del Comune di Verona è al vaglio della Regione per rientrare fra le commemorazioni regionali ufficiali del 2023. Eventi che ricorderanno la sua vita e lo straordinario successo internazionale che ha segnato anche la storia del Veneto. Venerdì pomeriggio, 2 dicembre, nel giorno del suo 99° anniversario della nascita, alle 17.30 alla sala Montanari della Società Letteraria di Verona, con l’incontro “Aspettando il centenario: Happy Birthday Maria Callas, nascita di un mito”, si è dato idealmente il via ai festeggiamenti in onore della Divina. L’appuntamento, a cura del Maestro Nicola Guerini, ideatore del Premio Internazionale dedicato alla Divina, è stato promosso dalla Società Letteraria di Verona e rientra nel progetto #veronacallas100 del Festival Internazionale Maria Callas.

L’evento è stato illustrato dal Presidente della 4^ Commissione consiliare Pietro Trincanato, in sostituzione dell’assessora Marta Ugolini assente per impegni istituzionali all’estero. Presente il maestro Nicola Guerini. «Nel 99° compleanno di Maria Callas – ha evidenziato Trincanato – l’amministrazione ha scelto di annunciare la preparazione di quello che sarà per la città un intero anno di festeggiamenti dedicati alla Divina. Verona è indubbiamente, più di altre città, legata a questa straordinaria artista, per cui diventò non solo il luogo in cui trovò l’amore, ma anche in cui si concretizzò, nel 1947 sul palco dell’Arena il suo debutto italiano come artista di fama internazionale. Per questo si è ritenuto che il 2023, centenario dalla nascita, dovesse diventare per Verona un intero anno "Callassiano", non solo per celebrare e ricordare la Divina ma, soprattutto, per iniziare a costruire in maniera efficace e duratura una identità storico-culturale veronese a lei legata. Identità che oggi a cittadini e turisti non è ancora molto chiara, anche se profondamente legata la nostro territorio».

Il maestro Nicola Guerini, a sua volta, ha evidenziato: «Durante l’incontro si tracceranno le tappe fondamentali della vita del grande soprano tra cui la scrittura di Giovanni Zenatello per il debutto internazionale all'Arena Verona, il 2 agosto del 1947, ne La Gioconda di Ponchielli sotto la guida di Tullio Serafin. Da quel momento il nome di Maria Callas sarà legato a Verona sia artisticamente sia negli affetti, sposando nel 1949 l’imprenditore Giovanni Battista Meneghini. Dopo quel debutto scaligero, a soli 23 anni, il mondo della lirica non fu più lo stesso, perché un’artista come lei lo avrebbe rivoluzionato per sempre, lasciando la sua impronta nella storia e diventando per tutti "la Callas"», ha concluso Guerini.