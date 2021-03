Marchetti tech, nel Veronese nuovo punto vendita all'ingrosso di vernici, primer e rivestimenti

Marchetti Tech, primo produttore italiano di vernici al graphene, apre il suo primo flagship store in Italia. «Il 15 aprile apriremo le porte del nuovo Flag Store di Verona. La città scaligera è stata scelta per la sua intensa attività economica, per noi rappresenta la capitale economica del Nordest e lì ci sentiamo di casa e pensiamo che oltre ad un omaggio a questa meravigliosa città sia stata una scelta giusta per noi e per la nostra azienda - ha dichiarato il ceo Joseph Anthony Miceli - La location è al servizio della business community di tutto il Nordest, possiamo consegnare i prodotti in poche ore raggiungendo i nostri clienti con i nostri tecnici in pochissimo tempo. Flag Store è un luogo in cui si svolgerà la formazione e dove clienti e tecnici si incontrano per sviluppare nuovi prodotti e soluzioni».

All'interno del Flag Store Marchetti Tech saranno disponibili tutti i prodotti e sarà possibile soddisfare anche richieste personalizzate in pochi minuti. Lo store è vicino alla stazione Domegliara, a Sant'Ambrogio della Valpolicella, e dispone di un comodo parcheggio privato.

Il graphene è considerato il materiale del nuovo millennio e la Marchetti Tech dopo anni di sperimentazione con partnership con le più importanti università europee, tra cui quella di Manchester, ha avviato la commercializzazione delle prime vernici riscuotendo un immediato successo.

