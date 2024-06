Noi corriamo da Dio: donati oltre duemila euro al Centro accoglienza minori grazie all'ecomaratona benefica

Una 50 chilometri di solidarietà, che ha consentito di raccogliere oltre duemila euro in favore del Centro Accoglienza Minori - C.A.M., che opera in collaborazione con i Servizi sociali del Comune per offrire ai bambini e alle bambine che ne sono deprivati, un contesto che riproduca le dinamiche e le relazioni di una famiglia. È quanto ha realizzato l’ecomaratona benefica "Noi corriamo da Dio" svoltasi lo scorso 11 maggio da Verona a Madonna della Corona.

Si tratta di un vero e proprio pellegrinaggio con l'obiettivo di donare sollievo e speranza alle persone bisognose. Ogni pellegrino, oltre a donare, ha indossato un rosario da polso durante la corsa, per poi regalarlo a chi è in una situazione di bisogno.

L’assegno simbolico è stato consegnato venerdì mattina a Palazzo Barbieri. Erano presenti l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni, Ilaria Guarise vicepresidente del Centro Accoglienza Minori – C.A.M. e per l’associazione "Noi corriamo da Dio" anche il presidente Massimiliano Bogdanich e il segretario Luciano Venturini. Presente inoltre Daniele Maroldi, il presidente di Valpolicella Benaco Banca, fra gli sponsor dell’iniziativa.

«Una iniziativa molto bella - ha evidenziato l’assessora Luisa Ceni - dove ci guadagniamo tutti, per il forte valore sociale che mette in campo ogni anno grazie all’entusiasmo e al desiderio di fare del bene di tutti i suoi protagonisti. Una corsa carica di significato, che ha un grandissimo valore per chi la intraprende e per l’associazione, quest’anno la C.A.M., che ne riceve i preziosi fondi raccolti».