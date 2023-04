Marangona, in arrivo prima azienda di logistica. «Serve integrazione con il resto della città»

Si è tenuto sabato mattina, 22 aprile, in Gran Guardia il convegno dal titolo "La città che vogliamo: Progetto Marangona, impulso di sviluppo per il futuro di Verona", promosso dal Partito Democratico di Verona. L'incontro è stato un momento di confronto tra cittadini e associazioni di categoria sullo sviluppo di un'area di circa 1,5 milioni di metri quadrati, posta tra l'autostrada e le linee ferroviarie che collegano Verona con Bologna e Mantova.

La Marangona è questo enorme spazio che il Consorzio Zai ha a disposizione per lo sviluppo del territorio. E proprio il Consorzio Zai sta predisponendo con il Comune di Verona la variante urbanistica che consentirà di insediare alla Marangona la prima attività produttiva. Dall’operazione si renderanno disponibili le risorse per realizzare le infrastrutture necessarie a mettere sul mercato anche tutti gli altri comparti in cui l’area verrà suddivisa. Ad annunciarlo è stato Giandomenico Allegri, consigliere del Consorzio Zai, il quale ha anticipato che la prima attività ad occupare uno dei cinque comparti sarà un'azienda di logistica. «Ed è probabile che con le sole richieste provenienti dal settore logistico riusciremmo a riempire il comparto, ma non è questo che vogliamo per il nostro territorio - ha sottolineato Allegri - Noi costruiamo il futuro di Verona se contemporaneamente realizziamo una continuità con lo spazio urbano, integrando l’area al resto della città con il trasporto pubblico e sostenibile e con il sistema del verde. Solo così renderemo la Marangona attrattiva anche per altri settori a contenuto avanzato».

Da Acli ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, da Its Logistica a Coldiretti Verona, insieme a Confartigianato, Confesercenti, Cna ed Apindustria, tante le associazioni presenti. Tra cui Casartigiani Verona, che ha partecipato con il suo presidente Luca Luppi. «Per quanti anni abbiamo assistito alla presentazione di progetti mirabolanti che alla Marangona avrebbero cambiato il volto della città intera? Ikea, il cimitero verticale, il nuovo stadio, la città della musica; tutte opere naufragate - ha commentato Luppi - Certo la progettualità nella nostra città non manca, ma la fase di messa a terra dei progetti risulta sempre difficile e molte volte impossibile La burocrazia, i meccanismi urbanistici di approvazione molte volte hanno la meglio su ogni idea, bella o brutta che sia e quindi ci si trova ciclicamente a dover riaffrontare temi e problematiche che poi si rivelano irrisolvibili. La Marangona è sempre stata lo sviluppo naturale del Quadrante Europa e per questo sarebbe opportuno chiederci, in un contesto di sinergie tra investimenti e sviluppo del territorio, se in questa area si voglia investire su un idea volta alla caratterizzazione industriale e artigianale, logistica, commerciale, culturale, o qualsiasi altro tipo di indirizzo debba essere dato, alla luce del fatto che in un futuro neanche tanto prossimo l'autostrada A22 e il raddoppio delle linee ferroviarie del Brennero saranno in grado di trasferire ingenti movimentazioni di merci nell’asse Nord-Sud Europa e il Quadrante Europa, e di conseguenza la Marangona, avranno un ruolo strategico importante in questo contesto».

Per il Partito Democratico locale, la Marangona non deve essere pensata come un'indefinita distesa di capannoni, puntando invece su sostenibilità ambientale e disponibilità di servizi. La Marangona non è soltanto un'area da urbanizzare ma è un pezzo di Verona da ricostruire e questa idea ha tenuto insieme i vari interventi degli esponenti PD.

Sulle carenze della programmazione ereditata, definita «semplicistica», e sulle enormi potenzialità dell’area, si è concentrato l’intervento dell’urbanista Giulio Saturni, che ha contribuito al masterplan del Consorzio Zai, il quale ha sottolineando la mancanza di un tavolo con l'università di Verona. «Il Piano d’Area Quadrante Europa (Paque) della Regione Veneto del 1999, successivamente aggiornato nel 2006, fissa ancora oggi la direzione di sviluppo della Marangona secondo obiettivi di innovazione compatibili con sostenibilità, resilienza e vivibilità dell’Agenda Verona 2030, che deve pertanto la nostra guida - ha aggiunto Saturni - Un compito che richiede le risorse di una città metropolitana a cui Verona deve assolutamente ambire». Saturni ha poi proposto un'integrazione, passante proprio dalla Marangona, del progetto di metropolitana ferroviaria di superficie che è possibile realizzare sfruttando le linee ferroviarie in prospettiva lasciate libere dalla Tav e riattivando le stazioni ferroviarie dismesse.

Luca Romano, sociologo che ha contribuito alla redazione del masterplan del Consorzio Zai, e Lorenzo Bellicini, direttore dell'istituto di ricerche Cresme, autore di una ricerca sui punti di forza e di debolezza del sistema Verona, hanno poi trattato il tema delle condizioni sociali dello sviluppo che vedono prevalere gli elementi di sostenibilità dell’ambiente e del territorio. «L’accessibilità è un fattore fondamentale per una città moderna - ha sottolineato Romano - ma in questo Verona assomiglia di più ad una città del Sud Italia, dove si entra in larga prevalenza in auto, piuttosto che ad una città del Nord come Padova dove gli ingressi avvengono in maggioranza sul mezzo pubblico». E ragionando sui cambiamenti in corso nelle rotte dei grandi poli logistici europei ed internazionali, Bellicini ha considerato come Verona abbia tutto il tempo per farsi trovare pronta quando il baricentro dei traffici scenderà dai grandi centri del Nord Europa ai porti del Mediterraneo. «In questo senso la Marangona non deve essere considerata la fine di un processo ma il punto di partenza della necessaria riqualificazione ambientale di cui la città ha bisogno», ha detto Bellicini.

Sui tempi lunghi richiesti dalle procedure urbanistiche ha messo in guardia la vicesindaca e assessora all’urbanistica Barbara Bissoli. «Basti pensare che soltanto la procedura di screening Vas è durata quasi due anni e che analoghi tempi sono attesi per le valutazioni prescritte per i singoli comparti in cui si articolerà la Marangona», ha dichiarato la vicesindaca, apprezzando tuttavia la volontà di cambiamento che tiene unita la maggioranza a sostegno dell’amministrazione.

E anche il sindaco Damiano Tommasi ha posto l’accento sulle condizioni politiche che rendono oggi possibile il cambio di passo richiesto dalla città.

Infine, la senatrice Beatrice Lorenzin ha tirato le conclusioni, assicurando il massimo sostegno alle sfide a cui Verona deve far fronte.

E proprio la senatrice Lorenzin è stata contestata da Verona per la Libertà davanti alla Gran Guardia. Una contestazione che non aveva connessioni con il tema del convegna ma con il sostegno incondizionato alla campagna di vaccinazione di massa contro Covid-19. «Lorenzin effetto avverso grave» è stato il messaggio esposto con uno striscione. E alcuni attivisti hanno chiesto alla senatrice PD informazioni sull'andamento di effetti avversi al vaccino, sui malori improvvisi e sull'eccesso di mortalità.

Infine, Verona per la Libertà ha annunciato proprio sul tema degli effetti avversi al vaccino una manifestazione per sabato 13 maggio in Piazza Bra.