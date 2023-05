Lavori per il filobus: le mappe dei percorsi ciclabili per evitare il traffico

Da dieci giorni è tra i consigli maggiormente ripetuti dal Comune di Verona: «Se potete, spostatevi a piedi, in bici o usando i mezzi pubblici». Il perché era chiaro e chi non l'aveva capito prima probabilmente l'ha capito in una delle diverse code che si sono formate sulle strade della città. Il cantiere del filobus all'altezza di Via Città di Nimes ha imposto un netto cambiamento della viabilità e il traffico ne ha risentito.

Muoversi in auto, a Verona, è diventato più complicato. Ed ogni giorno è necessario programmare in anticipo il percorso da seguire per non perdere tempo in imbottigliamenti o in lunghe deviazioni. Per questo, il Comune suggerisce di lasciare l'auto in garage, quando è possibile, e di spostarsi con gli autobus o in bicicletta.

E in aiuto dei nuovi potenziali utenti della bici viene Fiab Verona. L'associazione veronese degli amici della bicicletta ha voluto ricordare i principali percorsi cittadini per muoversi sulle due ruote in sicurezza tra i quartieri, il centro e la stazione di Porta Nuova.

Sul sito di Fiab Verona sono state rese disponibili le mappe delle cinque principali direttrici ciclabili che collegano Piazza Bra e la stazione ferroviaria con i quartieri di Avesa, Chievo, San Massimo, Santa Lucia, Golosine, Borgo Roma, Palazzina, Borgo Venezia, Montorio e con la Zai Storica. È possibile consultare sia la mappa complessiva dei percorsi sia selezionare il percorso di specifico interesse. Le mappe si possono inoltre scaricare ed ingrandire a piacimento, fino a visualizzare il dettaglio delle vie. «Prendere la bicicletta significa risparmiare tempo, spese, salute e arrabbiature, facendo così un favore a se stessi e alla città», è il commento di Fiab Verona.