"Muoversi" a Verona, la mappa interattiva con informazioni in tempo reale: «Agevolare i cittadini è una priorità»

Mobilità e servizi connessi, sul sito del Comune di Verona «tutte le informazioni in tempo reale per i cittadini che si spostano all’interno del territorio comunale e per chi arriva da fuori Verona». La sezione "Muoversi" del sito web del Comune è stata infatti implementata attraverso una mappa interattiva che fornisce tutte le informazioni e i dati sui principali interessi per chi si deve mettersi in strada o si trova già in viaggio.

Dal traffico veicolare alla disponibilità dei parcheggi, dai lavori in corso agli eventuali incidenti e cantieri, il sito integra e mette in relazione tra loro tutti i dati a disposizione del Comune per agevolare il più possibile gli spostamenti di veronesi e non. L’obiettivo è «far sì che il servizio di infomobilità diventi un punto di riferimento per chi sale in macchina ma anche per chi è già per strada, visto che le info sono fruibili su tutti i devices, smartphone, tablet e Pc».

Lo strumento è frutto dello sforzo continuo da parte dell’amministrazione di rispondere in modo concreto alle richieste della cittadinanza. Quello della viabilità è infatti un tema che riguarda non solo la quotidianità dei veronesi ma anche la vivibilità di una città turistica e culturale come Verona. In tal senso, Fieracavalli che è stata inaugurata giovedì 3 novembre diventa un banco di prova in vista dei prossimi eventi legati alle festività natalizie.

«Agevolare gli spostamenti dei cittadini è stata da subito non solo una priorità ma anche un’urgenza, visto l’avvio di alcuni cantieri particolarmente impattanti sul territorio comunale – afferma l’assessore alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari -. Questo è solo un inizio del lavoro di condivisione che vogliamo fare con la cittadinanza riguardo ai cantieri e alla viabilità. Il portale dà un’informazione istantanea, ma stiamo anche lavorando affinché ce ne sia uno dedicato ai lavori programmati. Questo permetterà ai cittadini di sapere in anticipo se le loro vie, zone o attività commerciali saranno interessate dalla presenza di cantieri. È un importante punto di partenza per rendere i cittadini sempre informati e aggiornati grazie all’utilizzo di strumenti digitali».

Per la manifestazione di Veronafiere, inoltre, l’amministrazione ha potenziato l’offerta in tema di "infomobilità" integrando i propri dati sulla piattaforma digitale "Moova Mobility Connect", che oltre a focalizzate le info per gli utenti della fiera, allarga la panoramica alle città limitrofe a Verona, a vantaggio dei tanti visitatori in ingesso e uscita dal capoluogo scaligero.