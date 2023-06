Sommacampagna, investimento da 367 mila euro per la manutenzione stradale

Il Comune di Sommacampagna ha previsto, nell’anno in corso, un investimento di 367 mila euro compresi di oneri di sicurezza per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di alcune strade.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale dello scorso aprile, da Palazzo Terzi hanno approvato la variante al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 che comprende anche il programma dei Lavori Pubblici, e il 25 maggio scorso la giunta ha quindi approvato il progetto definitivo per gli interventi di ribitumatura. Le strade comunali interessate dai lavori, nel 2023, saranno per Sommacampagna via Madonna del Monte nel tratto vicino agli impianti sportivi, via Lattea, l’innesto dell’incrocio di via Carrari, alcuni rappezzi per via Ugo Foscolo, per Caselle via Verona tratto est e lungo la rampa del cavalcavia, un tratto di via Tezze, alcuni rappezzi in via Divisione Acqui e i marciapiedi di via Del Fante, e per Custoza, invece, riguarderanno via XXIV Maggio – via Nuova e via Ossario. Gli interventi possibili sono chiaramente influenzati dall’aumento dei costi delle materie prime, oltreché da un bilancio comunale già gravato dall’enorme incidenza delle spese energetiche, come spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Giandomenico Allegri: «Anche quest’anno interveniamo nella manutenzione delle strade e dei marciapiedi con una cifra importante per il nostro bilancio. Si è quindi proceduto, dopo accurato sopralluogo da parte della struttura tecnica, a dare priorità alle strade più bisognose. La sicurezza stradale resta una delle nostre priorità, e con questo progetto riusciamo a dare risposta alle esigenze più urgenti».