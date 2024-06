Manutenzione svolta nei sottopassi in viale Dal Cero e piazzale Porta Nuova

Approfittando della chiusura dei sottopassi situati in viale Dal Cero e in piazzale Porta Nuova per il cantiere legato alla filovia, gli Uffici comunali di Verona, su proposta dell'assessore alle Strade Giardini Arredo Urbano Federico Benini, hanno provveduto ad effettuare lavori di manutenzione nei sottopassi esistenti. Le opere hanno riguardato vari aspetti strutturali e funzionali, con l’obiettivo di migliorare la rete stradale cittadina, assicurando una maggiore sicurezza e fruibilità dei sottopassi per tutti gli utenti della strada.

«Un lavoro importante – ha sottolineato l’assessore Federico Benini – perché non abbiamo perso di mira il fatto che il sottopasso comprende anche quello vecchio, quindi era obbligatorio cogliere l’occasione per dare una sistemata anche al sottopasso uscente».

Gli interventi eseguiti

Adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Questo intervento, curato dalla Direzione Strade, ha migliorato la capacità dei sottopassi di gestire le acque piovane, riducendo il rischio di allagamenti.

Riasfaltatura dei tratti ammalorati della sede stradale dei sottopassi. La Direzione Strade ha provveduto a riasfaltare i tratti di strada danneggiati, garantendo una superficie di transito più sicura e uniforme.

Rifacimento della segnaletica esistente. La Direzione Mobilità ha aggiornato la segnaletica, migliorando la visibilità e la chiarezza delle indicazioni stradali per automobilisti e pedoni.

Risanamento localizzato dei copriferri delle travi. In presenza di condizioni di degrado, la Direzione Strade ha eseguito interventi mirati per ripristinare l'integrità strutturale delle travi dei sottopassi.

Risanamento corticale dei diaframmi di sostegno esistenti. Utilizzando calcestruzzo spruzzato, la Direzione Strade ha effettuato il risanamento dei diaframmi di sostegno, migliorandone la durata e la resistenza.

Rifacimento dei giunti trasversali di dilatazione ammalorati. Anche questo intervento è stato curato dalla Direzione Strade, che ha sostituito i giunti deteriorati per prevenire ulteriori danni strutturali.

Espurgo straordinario delle canalette di scolo. Acque Veronesi ha eseguito una pulizia approfondita delle canalette di scolo, rimuovendo materiali accumulatisi nel tempo e migliorando il deflusso delle acque.

Pulizia approfondita dei sedimi dei sottopassi. AMIA ha effettuato una pulizia approfondita utilizzando motospazzatrici e idropulitrici, garantendo un ambiente più sicuro e salubre.