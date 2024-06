La giunta comunale ha approvato alcuni interventi di forestazione urbana e di manutenzione sui ponti cittadini

Dal Comune di Verona riferiscono che sono stati deliberati martedì 25 giugno in giunta, su proposta dell’assessore alle strade, giardini e arredo urbano Federico Benini, una serie di interventi di manutenzione straordinaria per l’anno 2024 relativamente a ponti e sovrappassi nel territorio comunale, nonché di forestazioni nell’ambito dell’iniziativa "Un albero per ogni neonato".

I ponti

La Direzione strade, giardini e arredo urbano dovrà eseguire lavori di manutenzione straordinaria sui ponti e sovrappassi di competenza del Comune di Verona, attualmente in stato di degrado, per garantire la sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale.

In particolare le strutture interessate saranno il ponticello Ca’ di Cozzi, che attraversa il torrente Quinzano, il ponticello Francesco Paiola, attraversa il torrente Avesa e collega la strada principale via Benini a numerosi sentieri della zona, e Ponte di via Arnoldo Mondadori, che si trova all’incrocio tra via Zeviani e via del Capitel, attraversa il torrente Valpantena. Eventuali altri interventi potranno essere individuati in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Giardini e aree verdi

L’intervento prevede la messa a dimora, in tutte le circoscrizioni, di 500 piante arboree e arbustive in numero pari ai neonati e agli adottati residenti nel comune di Verona nel 2022, in conformità alla Legge numero 113/1992 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica", modificata dalla Legge numero 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.