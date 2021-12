Steps in Terza Circoscrizione. Il Comune finanzia la manutenzione di immobili privati per il progetto

Immobili e giardini, spazi chiusi o aperti da riqualificare e mettere a disposizione del progetto Steps. Il Comune di Verona finanzia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in Terza Circoscrizione: c’è tempo fino alla mezzanotte del 28 dicembre per presentare domanda e accedere ai contributi di massimo 20 mila euro per rigenerare aree da ‘concedere’ a titolo gratuito alla città per l’iniziativa. Premialità aggiuntive sono previste per chi affianca, ai professionisti del cantiere, residenti della Circoscrizione per lavori di auto-manualità gratuiti, promuovendo così l'acquisizione di nuove competenze.

Il contributo è previsto anche per opere di sistemazione di aree esterne, con collocazione e rifunzionalizzazione di piccole strutture prefabbricate.

Steps, di cui il Comune di Verona è capofila, è finanziato con il fondo FESR nell’ambito del bando europeo ‘Urban Innovative actions’, vinto dall’ente nel 2020 con l’aggiudicazione di 4 milioni di euro. Obiettivo centrale, affrontare il tema del cambiamento demografico e dei suoi effetti negativi, in particolare la solitudine, fenomeno che riguarda soprattutto la popolazione più anziana, ma che la pandemia ha diffuso anche tra le fasce più giovani. Di durata triennale, con termine nel giugno 2023, il progetto si sviluppa nella Terza circoscrizione, territorio scelto per le sue caratteristiche socio-demografiche rappresentative della popolazione urbana.

Informazioni, modalità di partecipazione e modelli da compilare sono disponibili sul sito del Comune di Verona.

La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo pec all'indirizzo politiche.comunitarie@pec.comune.verona.it riportando in oggett­o la dicitura "UIA05-383 Avviso Pubblico Riqualificazione Spazi - 2a edizione". Farà fede la ricevuta automatica di avvenuta consegna. È ammessa anche la consegna a mano al Protocollo Informatico del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.