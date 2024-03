Intervento al Parco Sampò di Bussolengo: nuovi alberi in sostituzione di quelli danneggiati dal maltempo

È iniziato a Bussolengo un importante intervento per la sostituzione dei pioppi di Parco Sampò, gravemente danneggiati a seguito del maltempo che si è abbattuto sulla zona lo scorso 30 luglio, quando forti raffiche di vento hanno causato la caduta di numerose piante lungo il vialetto pedonale, provocando danni all’arredo urbano, all’illuminazione pubblica e anche ad alcune abitazioni private adiacenti. A seguito dell’eccezionale evento climatico, anche ascoltando le richieste dei residenti e di molti frequentatori del parco, dal Comune spiegano di aver ritenuto necessario intervenire per la messa in sicurezza del parco, del parcheggio e delle abitazioni circostanti.

Il Comune di Bussolengo si è dunque avvalso della collaborazione del dottor Francesco Vesentini del Corpo Forestale, per la valutazione delle condizioni fitostatiche e fitosanitarie delle piante presenti nel parco. «Dalle verifiche effettuate - spiega una nota del Comune - è emersa la necessità di sostituire l’intero filare dei Pioppi cipressini lungo il viale principale e lungo via Paolo Veronese in prossimità del centro anziani, in quanto gli stessi hanno compromesso la crescita dell’apparato radicale che è rimasto sottodimensionato rispetto alle altezze delle piante, molte delle quali sono anche malate».

In merito è intervenuto anche il sindaco Roberto Brizzi: «Parco Sampò - ha detto il primo cittadino di Bussolengo - è stato colpito dal maltempo che lo scorso luglio ha causato diversi danni sul nostro territorio e vogliamo al più presto ripristinare gli alberi caduti, per restituire ai cittadini un parco verde e in salute. L’intervento non si limita solo alla piantumazione del patrimonio arboreo andato distrutto ma si prolunga nella cura e nella manutenzione dell’area, anche attraverso un nuovo impianto di irrigazione anti spreco, per la tutela e la valorizzazione del Parco».

Gli ha fatto eco anche il consigliere con delega alle manutenzioni Claudio Perusi: «Il progetto elaborato con gli uffici comunali e la consulenza di un esperto - ha spiegato Perusi - ha l’obiettivo di ristabilire le migliori condizioni del parco. Le piante danneggiate dovevano essere sostituire per evitare problemi di sicurezza. L’intervento si pone nel solco di una politica di manutenzione seria del nostro patrimonio verde, che stiamo portando avanti in questi anni per massimizzare i benefici derivanti da una corretta gestione del verde pubblico per l’intera comunità».

In base a quanto riportato nella nota del Comune, già nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza e riqualificazione del parco, che prevedono la messa a dimora di 40 nuovi alberi in sostituzione dei Pioppi lungo il viale e con ulteriori 35 alberi nelle restanti aree. Le essenze utilizzate saranno prevalentemente Frassini (Fraxinus Angustifolia Raywood), Ciliegio da fiore (Prunus Serrula Kanzan), Tigli (Tilia) e Platani (Platanus Occidentalis). A completare l’opera, i giardinieri del Comune realizzeranno l’impianto di irrigazione puntuale con ala gocciolante, per evitare sprechi di acqua. Una volta ultimato il Parco Sampò, le operazioni di manutenzione del verde continueranno su tutto il territorio comunale.