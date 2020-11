"A… Come amico cane": informazioni e consigli utili in tempo di Covid-19

Un bignami di informazioni e consigli, divisi per tematiche. Dalla A di amico, alla M di morsicature, fino alla Z di zoonosi. Ma anche educazione, filaria, nutrizione e obblighi di legge. È il nuovo manuale dedicato ai cani realizzato dal Comune di Verona insieme alla Commissione Affari Animali, con il patrocinio di Ordine dei Farmacisti, Ulss9, Agec, Ordine dei Veterinari e Federfarma. Un opuscolo prezioso per tutti coloro che hanno un amico a quattro zampe e per quelli che pensano di accoglierne uno in famiglia, anche in questo particolare periodo. All’interno, infatti, ci sono tutti i numeri utili per ricevere assistenza Covid. Il cane, a differenza di tanti altri animali domestici, ha bisogno di uscire durante la giornata. Se un proprietario risulta positivo o deve attenersi alla quarantena o all’isolamento fiduciario, ecco che a Verona ci sono i volontari della Consulta per la Tutela e il Benessere degli animali pronti a sostituire il padrone durante la passeggiata. Persone preparate che arrivano con tutti i dispositivi di protezione necessari, guinzaglio sterilizzato compreso.

"A… Come amico cane" verrà distribuito in tutti gli uffici comunali, dai veterinari e nelle farmacie. A illustrare il progetto, giovedì mattina in piazza Bra, il sindaco Federico Sboarina e il consigliere comunale incaricato alla Tutela degli animali Laura Bocchi. Presenti anche il consigliere comunale e vicepresidente di Federfarma Gianmarco Padovani, vicepresidente della Commissione Affari animali, la presidente di Federfarma Elena Vecchioni, il veterinario che si è occupato dei contenuti della pubblicazione Gianluca Bragantini, il presidente dell’Ordine dei Veterinari Fabrizio Cestaro, la vicepresidente della Consulta per la Tutela e il Benessere degli animali Francesca Bighignoli. Ma anche Tommaso Venturelli, un veronese che si è messo a disposizione per curare tutta la parte grafica dell’opuscolo. Un manuale realizzato a costo zero.

«A pochi giorni dall’entrata in vigore del Regolamento comunale per la tutela degli animali, documento che da tutta Italia ci stanno chiedendo per replicarlo nelle altre città – ha detto Sboarina -, diamo il via alla distribuzione di questo opuscolo. Un libricino con informazioni utili e preziose per tutti coloro che hanno un cane o intendono adottarlo. Il senso di civiltà di una comunità è dato anche dal benessere degli animali che vivono al suo interno. Essere responsabili con i nostri amici a quattro zampe significa amare loro e rispettare la comunità intera».

«Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla stesura e alla realizzazione di questa pubblicazione – ha detto Bocchi -, si tratta di un altro passo in avanti nel percorso di sensibilizzazione che abbiamo avviato da qualche anno sulla tutela e il benessere animale. L’obiettivo è farne seguire altri, sui gatti e sulla fauna selvatica. Un grazie infine va ai volontari delle 10 associazioni che compongono la Consulta per la Tutela e il Benessere degli animali che, in questo periodo Covid, rispondono a tutte le richieste di aiuto».

«Il distanziamento sociale oggi rende ancor più centrale e fondamentale il ruolo degli animali domestici all’interno delle nostre case – ha dichiarato Padovani -, un mondo con il quale bisogna imparare a comunicare e interagire. Ecco perché ogni informazione è utile e preziosa affinchè la relazione sia sana sia per l’uomo che per il cane».