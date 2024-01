Gli alunni delle scuole di Legnago apprendono le manovre di rianimazione cardiopolmonare

Sabato mattina, nell'aula magna del liceo Cotta di Legnago, si è svolta l'esercitazione finale del progetto "Diamoci una scossa: la rianimazione nella scuola", che si pone come obiettivo l'insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare agli alunni. Un'iniziativa finanziata dal Comune della Bassa e ideata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI), in collaborazione l’Università degli studi di Verona, l'Ufficio Scolastico Territoriale e Italian Resuscitation Council (IRC), la principale società scientifica che redige le linee guida in materia di manovre salvavita. Altri due progetti nati da questa intesa sono “Un battito di mani" e "Tieni il tempo: la Vita tra le mani", i cui risultati sono stati presentati in questa occasione, insieme a quelli di "Diamo una scossa", dall'assessore all'Istruzione di Legnago, Orietta Bertolaso.

Un incontro, quello del 27 gennaio, cui hanno partecipato gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori di secondo grado Enaip, Medici, Minghetti, Silva Ricci e Cotta; tre rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi, tra cui il sindaco Anita Brun; il presidente del corso di laurea Infermieristica, Paolo Fabene; il referente IRC per AOUI, Simone Sebastiani; il pediatra dell’AOUI Davide Silvagni, nonché membro del direttivo IRC, e Luca Dal Corso, infermiere e ideatore dei progetti "Diamoci una scossa". Progetto, quest'ultimo, rivolto agli studenti del V° anno delle scuole secondarie di II° grado di Verona e provincia che certifica i ragazzi all'uso del defibrillatore, mentre "Un battito di mani" e "Tieni il Tempo" sono rivolti rispettivamente agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

Questo grazie alla legge statale n.116 del 2021, che per la prima volta ha introdotto le manovre salvavita negli istituti scolastici. Ciò ha permesso a Legnago di formare 275 bambini di 13 classi quinte della scuola primaria, 250 ragazzi di 11 classi seconde della secondaria di I grado e 108 studenti delle classi quinte delle scuole superiori di secondo grado.

«Queste iniziative mirano non solo ad introdurre la conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare nelle scuole, ma mirano anche ad instillare nei giovani l’importanza civica e morale dell’intervento e supporto in caso di necessità», ha commentato l'assessore Bertolaso.

All'appuntamento era presente anche chi queste tecniche si è trovato costretto ad utilizzarle per salvare una vita. Si tratta di Jacopo Canola, 19enne residente in provincia di Rovigo e alunno dell'istituto Medici di Legnago, il quale ha raccontato la sua esperienza vissuta nel corso di una partita di calcio: ex studente certificato DAE e massaggiatore sportivo, è intervenuto per salvare un giovane giocatore che era collassato sul campo, applicando quanto appreso nei corsi di pronto intervento frequentati.

«Decine di scuole e centinaia di studenti formati in un ambito vitale come la rianimazione - ha detto Callisto Marco Bravi, direttore generale di AOUI -. È un grande contributo che Azienda ospedaliera universitaria di Verona può dare per la salute pubblica, al di fuori delle corsie ospedaliere. L’esercitazione con gli studenti di Legnago, voluto e sostenuto dal Comune, ne è la dimostrazione concreta. Mai così tanti studenti tutti insieme da oggi sono pronti per affrontare un’emergenza. Si investe sui giovani perché certi messaggi restano per sempre, non solo per una maggiore sensibilità rispetto al tema ma anche perché le nostre verifiche dimostrano che le manovre salvavita apprese in questo corso non vengono dimenticate ma anzi trasmesse a amici e familiari. Si stima che ci sia una diffusione da una persona ad altre dieci, con un indubbio vantaggio per la collettività di riduzione della mortalità per arresti cardiaci».