Contro il caro bollette, 5 milioni in più per gli Ipab. Lega: «Risultato significativo»

Alla Camera di Deputati è stato approvato l'emendamento alla manovra finanziaria del Governo che incrementa di 5 milioni le risorse destinate agli Ipab. Le case di riposo, messe in difficoltà dal caro bollette, beneficeranno di questo contributo voluto dai parlamentari della Lega.

«Un contributo ad hoc, destinato alle strutture che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime residenziale e semi-residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno precedente - hanno spiegato i senatori veneti Erika Stefani e Paolo Tosato - La misura riflette la nostra proposta emendativa, in seguito accolta come ordine del giorno al Decreto Aiuti quater, tesa a includere tra i beneficiari del fondo a favore degli enti del terzo settore anche gli Ipab che, dalle formulazioni iniziali del provvedimento, erano stati esclusi». E la deputata leghista Giorgia Andreuzza ha aggiunto: «È positiva l’attenzione riservata alle Ipab, che beneficeranno in manovra di un incremento di 5 milioni di euro delle risorse a loro destinate. Un risultato significativo, che porta a questi enti risorse fondamentali a contrastare i gravosi incrementi di costi registrati negli ultimi mesi».