«I Governi hanno fallito! Ora lavoro», manifestazione il 2 aprile in Piazza Bra

Il Movimento Imprese Ospitalità (Mio) ha organizzato per il prossimo 2 aprile una manifestazione in Piazza Bra a Verona. «È tempo di risposte» è il titolo del presidio che si terrà dalle 15 alle 18. Risposte per i ristoranti, i bar, le palestre, i negozi, i centri estetici e tutte quelle attività che vogliono riaprire in sicurezza. «I Governi hanno fallito! Ora lavoro» è lo slogan della protesta, che ha ottenuto il sostegno del comitato Verona per la libertà.

«Sosteniamo i lavoratori cha da oltre un anno vedono negati i loro diritti e saremo al loro fianco venerdì 2 aprile per manifestare il dissenso verso le continue violazioni della carta costituzionale, lesive della dignità della persona - sostengono dal comitato Verona per la libertà - Non esistono lavori più o meno utili, se tutti permettono ad una famiglia di sopravvivere e all'individuo di sentirsi libero. Il lavoro non è un permesso da rinnovare a giorni alterni, ma un diritto che oggi va difeso ed esercitato a tutela della nostra libertà».