Canti, balli, preghiere e poesie in piazza per sostenere l'Ucraina

Hanno cantato, ballato, pregato e recitato poesie. Ed hanno denunciato quella che ai loro occhi è un'ingiustizia inaccettabile. Ad un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, si è tenuta ieri, 26 febbraio, in Piazza Bra una manifestazione di sostegno al popolo aggredito. Ad organizzarla è stata l'associazione Malve di Ucraina, che aggrega gli ucraini nel territorio scaligero. Associazione che ieri è riuscita a richiamare circa 200 persone in piazza attorno a tre parole d'ordine: resistenza, vittoria e pace.

Una manifestazione, quella di ieri a Verona, che ha avuto come titolo «La luce vince le tenebre» e che si è inserita all'interno di un calendario di sit-in e di eventi organizzati in tante città italiane ed europee per sostenere la lotta degli ucraini per l'integrità del loro Paese. E l'associazione "Liberi, Oltre le Illusioni" ha messo in rete tutte queste manifestazioni, unendosi alle comunità locali di ucraini in Italia «per ribadire ancora una volta il nostro no all’invasione russa e alle atrocità che sta subendo il popolo ucraino; una lunga scia di crisi, morte e distruzione il cui impatto travalica i confini dell’Ucraina e colpisce tutti noi». E l'associazione "Liberi, Oltre le Illusioni" ha aggiunto: «L'Ucraina deve essere sostenuta economicamente e militarmente affinché possa tornare ad essere libera, indipendente e sovrana su tutto il suo territorio, dal confine bielorusso alle spiagge della Crimea».

Verona, ma anche Padova, Vicenza, Portrogruaro e Venezia. Queste alcune piazze che si sono unite nel fine settimana per «ascoltare le testimonianze di un popolo sotto attacco, dargli sostegno e per urlare "Slava Ukraini"».