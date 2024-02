Verona rimane al fianco dell'Ucraina: «Difendiamo democrazia e libertà»

Un minuto di silenzio e poi un coro. E ancora esibizioni musicali e di danza. Ma soprattutto le testimonianze dei profughi e di chi conosce e vuole raccontare cosa è accaduto e cosa sta accadendo ancora in Ucraina.

Ieri, 25 febbraio, anche Piazza Bra a Verona si è tinta di giallo e di azzurro, i colori della bandiera ucraina, in occasione del secondo anniversario dell'inizio dell'invasione russa. Una manifestazione in cui è stato anche lanciato un ringraziamento a chi sta sostenendo la resistenza del popolo ucraino. Una resistenza che purtroppo ha ancora bisogno di aiuto, visto che l'esercito russo non accenna ad indietreggiare.

Ed è davvero difficile quantificare i diversi modi in cui i veronesi stanno aiutando l'Ucraina. Milioni di euro di aiuti umanitari sono partiti dal Quadrante Europa e sono stati inviati con treni o con camion verso i territori colpiti dalla guerra. E migliaia sono i profughi ucraini che si sono fermati o sono passati dalla provincia di Verona per scappare alla devastazione compiuta dai soldati e dai missili russi.

Per tutto questo, gli ucraini hanno espresso gratitudine, ma hanno anche chiesto di restare al loro fianco perché la guerra non è ancora finita.

Al fianco dell'associazione veronese Malve di Ucraina, che ha organizzato la manifestazione di ieri, sono scesi anche i politici locale. L'assessore Jacopo Buffolo ha partecipato all'evento di sabato per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina e coerentemente è sceso in piazza anche ieri. E presenti anche i rappresentanti locali di Verona Radicale, di +Europa, del PD e di Italia Viva. «+Europa da subito è stata, ancora è e sempre sará dalla parte dell'Ucraina. Sostenere l'Ucraina vuol dire difendere anche l'Europa, la democrazia e la libertà». E Valeria Pernice di Italia Viva Verona ha aggiunto: «Come sostenitori della pace, riconosciamo i sacrifici immensi compiuti dal popolo ucraino e ci schieriamo con loro nella ricerca di una pace giusta e duratura. Crediamo fermamente che l'Ucraina debba far parte dell'Unione Europea e che debba essere dotata delle risorse necessarie per ricostruire il proprio Paese e prosperare negli anni a venire». Infine, Verona Radicale ha commentato: «Continuiamo a credere nella possibilità di sconfiggere il regime autoritario di Putin e costruire un futuro di pace, giustizia, democrazia e amicizia per i fratelli e le sorelle di Ucraina e Russia».