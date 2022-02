Un cuore rosso in Piazza Bra con al centro l'Ucraina per chiedere la pace

Ieri era il 20 febbraio, una data significativa nel recente passato dell'Ucraina. Un recente passato le cui conseguenze si vivono ancora oggi nella crisi con la Russia. Una crisi che ogni giorno offre scintille potenzialmente in grado di accedere un conflitto armato.

Per ricordare il 20 febbraio 2014, data convenzionale dell'inizio delle proteste filorusse in Ucraina, ma soprattutto per evitare che in questi giorni scoppi una guerra, è stata organizzata una manifestazione da Malve di Ucraina, l'associazione della donne ucraine a Verona. «L'Ucraina è minacciata - ha scritto l'associazione prima di scendere in piazza - Il conflitto armato in corso dal 2014 è tornato in fase attiva. L’esercito russo è ammassato sulla frontiera del nostro paese, pronto ad intervenire, in attesa di ordini. Mentre i diplomatici cercano di trovare un accordo, le persone semplici si preparano ad affrontare le guerra».

E così un centinaio di persone di Verona e non solo si sono date appuntamento in Piazza Bra ieri mattina per mostrare solidarietà al popolo ucraino e per chiedere che la guerra sia scongiurata.

Tra i manifestanti erano presenti anche i rappresentanti della Monolith di Roverchiara, gruppo internazionale specializzato nelle distribuzione e vendita di prodotti dall'Est Europa. E durante l'evento è stato srotolato un grande cuore rosso con al centro la sagoma dell'Ucraina. Inoltre, più volte, è stato intonato l'inno nazionale ucraino e a tutti i passanti incuriositi sono state fornite informazioni sulla difficile situazione che si sta vivendo sul confine tra Russia e Ucraina, con gli aiuti umanitari che in questi ultimi due anni sono stati rallentati dal Covid.