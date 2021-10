Manifestazione in piazza Brà e fumogeni a Castel San Pietro, a sostegno dei portuali di Trieste

Pacifica e senza che alcun problema di ordine pubblico sia stato segnalato, nel tardo pomeriggio di lunedì si è svolta in piazza Brà, davanti a Palazzo Barbieri, una manifestazione di sostegno ai portuali di Trieste, a cui si sono aggiunti No Green Pass da tutta Italia, che da alcuni giorni protestano contro l'obbligo della "certificazione verde" per lavorare, prima al porto e poi nel centro del capoluogo friulano.

Se a Trieste la Polizia è intervenuta contro i manifestanti, a Verona non ci sono stati problemi. Dalla Questura infatti fanno sapere che il raduno, promosso dal comitato Verona per la Libertà, ha visto la partecipazione di circa 800 persone tra le 18.30 e le 19.30 e che ha avuto luogo senza disordini. Alcuni interventi si sono susseguiti e dalla folla si sono alzati i cori uditi anche nelle precedenti manifestazioni: «Non Green Pass, No Green Pass». I toni tuttavia sono rimasti civili e la Polizia di Stato di Verona, presente con i reparti mobili e la Digos, ha potuto limitarsi ad assistere alla protesta pacifica di chi intedeva sostenere le ragioni dei manifestanti di Trieste ed esprimere la propria indignazione.

Intorno alle ore 23 invece alcune torce da stadio sono state accese a Castel San Pietro, un'azione rivendicata con un post sulla pagina "Il Mastino Verona IV", ritenuta vicina all'estrema destra.

«Da Verona - recita il post un augurio di una calda nottata e un’altrettanto calda giornata domani agli operai di Trieste e a tutti coloro che in Italia stanno contestando questo governo di pupazzi.

Contro la dittatura della sinistra cavial-totalitaria, contro i crumiri traditori dei sindacati, contro l’informazione schifosamente asservita, contro i ministri col feticcio dell’URSS e contro una forza pubblica incapace di risolvere qualsiasi problema di ordine pubblico ma precisa, cinica e brutale contro gli operai che difendono il loro lavoro. Per la libertà, per il lavoro, per il popolo».



I fumogeni accesi a Castel San Pietro - Foto Facebook dalla pagina Il Mastino Verona IV