Sabato manifestazione per la pace a Roma: «Guerra in Ucraina va fermata subito». Presente anche il Pd veronese

Nella giornata di sabato 5 novembre 2022 è in programma a Roma la manifestazione per la pace organizzata da diverse realtà. La Rete italiana pace disarmo presenta con queste parole l'iniziativa: «La minaccia nucleare incombe sul mondo. È responsabilità e dovere degli Stati e dei popoli fermare questa follia. L’umanità ed il pianeta non possono accettare che le contese si risolvano con i conflitti armati». E, ancora, viene aggiunto con esplicito riferimento al conflitto in Ucraina: «Condanniamo l’aggressore, rispettiamo la resistenza ucraina, ci impegniamo ad aiutare, sostenere, soccorrere il popolo ucraino, siamo a fianco delle vittime. Siamo con chi rifiuta la logica della guerra e sceglie la nonviolenza».

Fervono dunque anche a Verona i preparativi per la grande manifestazione nazionale pacifista del 5 novembre a Roma. Si stanno infatti organizzando i pullman che partiranno dalla nostra città. Per prenotarsi è possibile telefonare alla Casa per la Nonviolenza: 045 8009803. Il costo sarà di 30 euro e la partenza è in programma alle ore 5.30 di sabato da Corso Porta Palio e rientro a mezzanotte circa.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 12 in Piazza della Repubblica, con partenza del corteo alla volta di piazza San Giovanni in Laterano per le ore 13. Verso le 15 inizieranno gli interventi dal palco: a parlare saranno rappresentanti delle organizzazioni promotrici e testimonianze da tutto il mondo evidenzieranno i contenuti della piattaforma su cui è stata convocata la manifestazione: una iniziale richiesta di fermare le armi cui viene aggiunta la pressione dal basso sulle istituzioni italiane, europee ed internazionali per giungere ad una vera conferenza multilaterale di pace.

La Rete italiana pace disarmo definisce «inaccettabile» l'invasione dell’Ucraina da parte della Russia che «ha riportato nel cuore dell’Europa la guerra». Un conflitto che rischia dunque di diventare «globale tra blocchi militari con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro dei popoli ucraino, russo e dell’Europa intera». E, ancora, i promotori della manifestazione di sabato affermano: «Siamo vicini e solidali con la popolazione colpita, con i profughi, con i rifugiati costretti a fuggire, ad abbandonare le proprie case, il proprio lavoro, vittime di bombardamenti, violenze, discriminazioni, stupri, torture. Questa guerra va fermata subito. Basta sofferenze».

All'iniziatvia di sabato a Roma ci sarà anche il Partito Democratico di Verona che «partecipa e invita a partecipare» alla manifestazione nazionale per la pace organizzata da Europe for Peace, insieme con Arci, Acli, sindacati, associazioni e tante realtà della società civile. «Senza mettere bandierine di partito su questa o quella piazza, - si legge in una nota del Pd Verona diffusa in queste ore - saremo a Roma e in ogni manifestazione che si mobilita in solidarietà con il popolo ucraino, il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe di Putin, perché la pace è nell’interesse di tutti. Gli unici che vogliono la guerra sono coloro che l'hanno iniziata».

Nella medesima nota viene quindi aggiunto: «Come Pd continuiamo a lavorare e a lottare per ottenere le condizioni per un vero negoziato, che deve necessariamente essere preceduto da un cessate il fuoco per consentire l’avvio delle trattative. La pace è il principale valore fondante delle democrazie e della convivenza tra popoli, - si conclude la nota dei dem scaligeri - ed è tale quando sancisce le ragioni delle vittime, dei profughi e di tutti coloro che hanno visto morire i propri cari in nome di una scellerata invasione».