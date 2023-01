Donna, vita e libertà: sit-in della comunità iraniana in Piazza Bra

Dopo l'appello approvato dal consiglio comunale, le istituzioni veronesi sono state al fianco della comunità iraniana anche questa mattina, 8 gennaio, durante la manifestazione organizzata in Piazza Bra. Sotto gli ombrelli aperti per coprirsi dalla pioggia, i partecipanti si sono uniti attorno alle tre parole che in questi mesi alimentano le proteste del popolo iraniano: donna, vita e libertà. E tutti insieme hanno ricordato le vittime di queste proteste, tra cui Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, la cui esecuzione è stata annunciata ieri.

Attraverso la repressione nelle strade e le pene capitali, il regime di Teheran sta cercando di bloccare le richieste di maggiori diritti e di maggiori libertà avanzate dai cittadini dopo l'episodio scatenante del settembre scorso, quando una ragazza di 22 anni è stata arrestata e uccisa per non aver indossato correttamente il velo.

La voce della popolazione iraniana, però, continua a farsi sentire anche in Italia. Ed oggi questa voce è stata sostenuta anche dal sindaco di Verona Damiano Tommasi e dall'assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo, intervenuti al sit-in di questa mattina in Piazza Bra.

«Siamo a fianco della comunità iraniana veronese per ribadire che la nostra amministrazione sarà sempre dalla parte dei diritti umani, pronta ad accogliere chi fugge da regimi liberticidi, con l’obiettivo di far sentire a casa chiunque scelga la nostra città - ha commentato su Facebook Buffolo - Grazie alla comunità iraniana che tiene alta quella luce di verità su quanto sta avvenendo in Iran».