Ddl Zan affossato in Senato, Verona risponde con manifestazione di piazza

Da alcune piazza italiane arriverà la risposta alla mancata approvazione del Ddl Zan da parte del Senato. E tra queste ci sarà anche Piazza Bra. Il Comitato Verona Pride, Arcigay Milk Verona, Circolo Pink Verona e Udu Verona hanno promosso una manifestazione per domani pomeriggio, 30 ottobre, alle 18, per esprimere «supporto ad un disegno di legge, che era già un notevole compromesso, e che ora dobbiamo riscrivere da capo», hanno fatto sapere le associazioni organizzatrici. Una manifestazione a cui hanno aderiscono, tra gli altri, anche Rifondazione Comunista Verona, Verona Città Aperta, Laboratorio Autogestito Paratod@s, Pink Refugees Lgbtqia Verona, Arci Legnago, Pci e Fgci Verona, Fiom Verona e Sat Pink Verona e Padova.

Il Parlamento italiano non ha approvato il ddl che avrebbe inserito delle aggravanti per i reati a sfondo omotransfobico. Una decisione presa pochi giorni fa in Senato attraverso una votazione segreta. «Questa legge è stata osteggiata dalla classe politica incancrenita nella sua visione eteropatriarcale e poi è stata affossata da chi non ha avuto il coraggio di sostenerla ed ha approfittato del voto segreto per nascondersi e votare - hanno commentato le associazioni che domani scenderanno in Piazza Bra - Dobbiamo sradicare l'omobitransfobia per poter costruire un futuro migliore. Il nostro paese non può viaggiare a due velocità. La classe politica deve prendere atto che non siamo nel Medioevo e che la società civile vuole vedere un cambiamento immediato sul tema dei diritti. La nostra lotta contro le discriminazioni non si è mai fermata, anzi, deve colpire con ancora più forza le coscienze per espandere il movimento e spostare l'ago dell'opinione pubblica».