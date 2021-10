Per il centro trasfusionale dell'ospedale Orlandi, manifestazione a Bussolengo

Il comitato Uniti per l'Orlandi organizza una manifestazione contro il depotenziamento del centro trasfusionale dell'ospedale di Bussolengo. Domani, 8 ottobre, il ritrovo sarà alle 9.30 in Piazza 26 Aprile a Bussolengo. E il corteo proseguirà lungo Corso Mazzini per concludersi di fronte all'ospedale Orlandi.

«L'ennesimo spostamento di mezzi dall'ospedale Orlandi non fa che confermare, purtroppo, la mancanza di volontà, da parte della giunta regionale veneta e dell'Ulss 9 Scaligera di implementare quanto è previsto dalle schede - dichiarano dal comitato - La strategia è sempre quella: diminuire l'offerta pubblica, condendola con le solite armi di distrazione, quali campanilismi inesistenti o mancanza di personale. Noi non ci caschiamo: nessuna "lotta tra poveri" tra Bussolengo e Villafranca, entrambi i nosocomi devono avere il centro trasfusionale. La pandemia, che stiamo vivendo e combattendo, ha sostanzialmente confermato, oltre ogni misura, che la scelta di centralizzare l’offerta ospedaliera pubblica chiudendo molti ospedali sul territorio è sbagliata e dannosa per la popolazione costretta a rivolgersi sempre più al privato per avere prestazioni in tempi e a distanze decorose. Il risultato lo stiamo vivendo quotidianamente: paghiamo la sanità due volte (chi se lo può permettere) o non ci si cura proprio, quando economicamente non ci si può permettere l’accesso al privato».

Alla manifestazione, il comitato ha invitato alcuni sindaci del territorio, la consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon, la direzione provinciale dell'Avis e le sue sezioni sul territorio, ma l'invito è aperto a tutti.