Mammografie ed ecografie gratuite in Piazza Marcolongo ad Oppeano

Il Comune di Oppeano ha scelto di partecipare ad un'importante iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno che consente alle donne dai 35 ai 49 anni di effettuare mammografie ed ecografie in modalità totalmente gratuita. Un'iniziativa promossa dalla società WelfareCare e che vede tra i vari partner anche l'azienda Manifattura italiana Cucirini (Mic).

L’opportunità è dedicata a donne residenti a Oppeano non inserite nei protocolli di screening e che non hanno effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi. Una clinica mobile sarà presente domani, 26 luglio, in Piazza Marcolongo, permettendo a tutte le donne che si sono prenotate di beneficiare di mammografie ed ecografie gratuite. Il tutto alla presenza di medici specialisti e nel pieno rispetto della privacy e delle norme anti-Covid vigenti.

Per prenotarsi cliccare qui.