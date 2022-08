La ballerina Scilla Cattafesta attende le neo mamme sui bastioni per Danza In Fascia

Note latine a misura di mamma e bebè arrivano al Mura Festival con la nuova e frizzante attività Danza In Fascia, il corso dedicato alle neo mamme e condotto dalla ballerina veronese Scilla Cattafesta, che nella sua carriera ha calcato prestigiosi palcoscenici come quelli del Teatro alla Scala, della Fondazione Arena e del Theatre du Capitole di Tolouse.

Dal 22 agosto al 26 settembre, per 6 incontri al Bastione di San Zeno, le mamme potranno ballare al tramonto, a partire dalle 17.30, con i loro piccoli portati sul cuore e concedersi un divertente momento di socializzazione e distrazione dalle attività quotidiane, riprendendo coscienza del proprio corpo, riattivandolo e tonificandolo dopo i nove mesi di gravidanza. Attraverso la danza, l’attività è allo stesso tempo anche uno stimolo a riscoprire dentro se stesse la propria femminilità e personalità di donne forti e indipendenti.

La caratteristica unica di Danza In Fascia è anche quella di offrire un momento di condivisione e intimo contatto tra mamme e bambini. Il benessere sperimentato dalla mamma si trasmette al neonato, potenziando in lui gli effetti diretti della musica e del movimento, mentre la madre è appagata nel sentirlo rilassato e felice. È in questa condivisione e in questa reciprocità di emozioni e sentimenti piacevoli che Danza In Fascia esprime tutto il suo potenziale, ponendosi come irripetibile opportunità per la salute e il benessere di madre e figlio.

Dopo il successo dell’evento per la Festa della Mamma al Giardino Giusti di Verona, che ha visto danzare insieme a Scilla 15 delle 30 mamme che in un solo anno hanno seguito i suoi corsi, le neo mamme potranno tornare a danzare outdoor in occasione del Mura Festival, il festival cittadino che anima l’estate veronese, valorizzando i Bastioni di San Bernardino, San Zeno, delle Maddalene e Prato di Castel San Felice, con attività sportive, culturali, concerti e gustose proposte gastronomiche.

La “Summer edition” di Danza In Fascia proposta al Mura Festival si compone di una lezione di prova, prevista per lunedì 22 agosto, e altre cinque lezioni che si svolgeranno una volta a settima ogni lunedì fino a fine settembre. Le lezioni, che durano circa un’ora, prevedono una prima parte di mobilizzazione articolare, riscaldamento e tonificazione muscolare per poi passare ai veri e propri passi di danza mossi col proprio bimbo in fascia, marsupio o altri supporti ergonomici. L’apprendimento di una coreografia sarà l’apoteosi del divertimento, un momento per lasciarsi andare ai ritmi leggeri dei grandi successi estivi e dare forma concreta a quanto appreso con gran soddisfazione delle partecipanti.

Per partecipare alla lezione di prova basterà prenotarsi contattando l’insegnante Scilla al numero 340 3123303. Per praticare l’attività è consigliato un abbigliamento comodo e fresco, un tappetino e una coperta da stendere sul prato, una bottiglia acqua e tanta voglia di divertirsi in compagnia.